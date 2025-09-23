O nouă tragedie zguduie România, de această dată în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. Luni, 22 septembrie 2025, o femeie în vârstă de 41 de ani a fost înjunghiată mortal de soțul ei, chiar în propria locuință. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar crima a avut loc pe fondul unui conflict spontan, potrivit autorităților.

Crimă în plină zi, în mijlocul unei despărțiri

În jurul orei 12:00, polițiștii din Mihăilești au fost alertați printr-un apel la 112, în care un bărbat anunța că soția sa a fost atacată cu un cuțit. Incidentul s-a petrecut pe strada Dealului, acolo unde locuiau împreună. Din primele cercetări, reiese că bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a lovit-o direct în piept cu un obiect tăietor-înțepător, în urma unei altercații.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 46 de ani, din orașul Mihăilești, județul Giurgiu, în timp ce se afla la locuința sa, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, potrivit Observator News.

Echipajul medical sosit la fața locului a încercat să-i salveze viața, însă femeia a fost declarată decedată.

După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei cu arma crimei, fiind găsit aproximativ o oră mai târziu în apropierea barajului de la Mihăilești. Potrivit surselor din anchetă, acesta ar fi încercat să-și ia viața.

Deși autoritățile au declarat inițial că nu existau antecedente de violență domestică, ancheta a scos la iveală faptul că, în urmă cu trei ani, femeia îl anunțase pe soț că dorește să divorțeze. În acel moment, bărbatul ar fi devenit agresiv, iar instanța a emis un ordin de protecție. Din păcate, ordinul a fost retras ulterior, iar cei doi au decis să continue căsnicia.

Bărbatul se află în custodia poliției și este audiat de procurori, urmând să fie cercetat pentru omor.

Poliția a deschis un dosar penal pentru omor, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Un fenomen alarmant: femeile, victime ale partenerilor de viață

Cazul din Mihăilești nu este unul izolat. România se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de femicid. Potrivit datelor oficiale, până la 8 august 2025, 32 de femei au fost ucise de partenerii lor. În ultimele luni, mai multe tragedii au șocat opinia publică.

În luna iunie, o femeie din Brăila a fost bătută până la moarte de soțul ei. Teodora Marcu, o tânără de 24 de ani, a fost înjunghiată pe stradă, în timp ce își ținea copilul în brațe. Criminalul, Robert Lupu, s-a sinucis ulterior. Un alt caz cutremurător este cel al Silvanei Dăogaru, profesoară din Craiova, ucisă de partenerul ei în fața fiicei de 11 ani. Cu ultimele puteri, femeia i-a spus copilului să fugă, apoi s-a stins.

În cazul din Mihăilești, autoritățile au confirmat că nu existau antecedente de violență domestică. Cu toate acestea, despărțirea și tensiunile acumulate au dus la un deznodământ fatal. Crima ridică din nou semne de întrebare asupra protecției oferite femeilor aflate în situații vulnerabile și asupra măsurilor preventive care ar putea salva vieți.

