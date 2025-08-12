Tragedie în familia unui cântăreț celebru: Mama lui a fost ucisă în propria casă

Cântărețul de muzică country Spencer Hatcher și familia sa sunt în doliu după ce mama acestuia a fost înjunghiată mortal de un străin a pătruns în casa ei din Virginia și i-a atacat pe ea și pe soțul ei. Holly Hatcher, în vârstă de 62 de ani, a fost ucisă duminica trecută de Kevin Moses Walker, în vârstă de 41 de ani.
Tragedie fără margini în viața unui cântăreț celebru
Soțul femeii, Michael Hatcher, în vârstă de 65 de ani, a fost de asemenea rănit în atacul din 3 august, înainte de a-l împușca mortal pe Walker.
„Vor fi întrebări la care nu vom primi niciodată răspuns, dar tot ce pot să vă spun este că am plâns, am suferit, ne-am îmbrățișat și am descoperit mai multă iubire decât am știut vreodată că poate exista între noi și între noi și voi,” a spus Michael Hatcher într-o conferință de presă, potrivit New York Post.
„Sper să pot reprograma aceste concerte pentru fanii mei în viitor. Apreciez sprijinul tuturor celor care au fost alături de mine și de cei dragi mie. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă.”
Cum s-a întâmplat tragedia
Polițiștii au răspuns la un apel la 911 puțin înainte de miezul nopții, pe 3 august, la reședința familiei Hatcher, unde l-au găsit pe Michael afară, cu răni pe corp, potrivit comunicatului de presă. Walker a fost găsit mort în alee.
Când au intrat în casă, autoritățile au găsit-o pe Holly moartă, aparent înjunghiată. Anchetatorii susțin că Walker a pătruns în casă înarmat cu un cuțit „mare” și a înjunghiat-o mortal pe Holly, înainte de a se lupta cu Michael.
Lupta a continuat în afara locuinței, unde Michael a reușit să ia un pistol din mașina sa și a tras un singur foc de armă asupra lui Walker.
Autoritățile spun că, anterior atacului, Walker cumpărase un cuțit și dormise la Walmart (magazin), iar mai târziu ar fi pătruns prin efracție într-un magazin de la campingul Endless Caverns, unde era cazat. Magazinul prezenta semne că fusese lovit cu un vehicul, deși nu fusese furat nimic.
Poliția încă îl căuta pe Walker în momentul în care Michael Hatcher a sunat la 911. Ancheta rămâne în desfășurare, a declarat șeriful.