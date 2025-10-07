Prințesele care au furat luminile reflectoarelor la ceremonia de abdicare a Regelui Luxemburgului. Ținute de mii de euro, purtate la evenimentul istoric

Membrii familiei regale a Luxemburgului s-au reunit la Palatul Ducal din Luxemburg pentru a fi prezentă la abdicarea Marelui Duce Henri, în favoarea fiului său, Prințul Guillaume, care a urcat pe tron. Momentul, care a avut loc vineri, 3 octombrie, este unul istoric întrucât această țară nu și-a mai schimbat regele de 25 de ani. Evenimentul a adunat numeroase fețe regale, printre care și prințesele moștenitoare ale Olandei și Belgiei, care au întors toate privirile cu ținutele lor.

Prințesele Catarina și Amalia au strălucit la ceremonia de abdicare a regelui Luxemburgului

Printre membrii familiilor regale care au fost prezenți la ceremonia de abdicare a regelui Henri și urcarea pe tron a Prințului Guillaume s-a aflat și Prințesa Catharina-Amalia, care a purtat două ținute spectaculoase.

În prima parte a zilei, Prințesa moștenitoare a tronului Olandei a ales o rochie roșu aprins pe care a combinat-o cu pelerină în aceeași nuanță și cu o pereche de pantofi cu toc, tot roșii.

La eveniment și-a făcut simțită prezența și Prințesa Elisabeth a Belgiei, în vârstă de 23 de ani, care a optat pentru o rochie bleumarin strânsă în talie. Fiica cea mare a regelui Belgiei, cunoscută și sub numele de Ducesa de Bradbant, a adăugat o pereche de cercei cu diamante strălucitoare.

Prințesele au fost fotografiate la ceremonia regală alături de părinții Catharinei, regina Maxima și regele Willem Alexander al Olandei. Maxima a arătat impecabil, alegând o rochie de mătase verde kaki pentru ocazie, pe care a asortat-o cu un palton bej. Cât despre accesorii, prințesa regală, în vârstă de 54 de ani, a adăugat o pereche de mănuși elegante și pantofi stiletto din piele întoarsă cu vârful ascuțit, asortați.

Rochii de mii de euro la evenimentul istoric

La banchetul oferit de familia regală a Luxemburgului, Prințesa Catharina-Amalia a arătat spectaculos într-o rochie de gală în valoare de 9.000 de euro, potrivit DailyMail.

Moștenitoarea tronului olandez a at dovadă de stil și eleganță cu superba sa rochie cu umerii goi, brodată cu diamante strălucitoare, creată de Monique Lhuillier. Tânăra prințesă și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi de la Aquazzura, o poșetă argintie și cercei cu pandantiv din culoarea smaraldului, care aparțin mamei sale.

Catharina și-a purtat părul într-un coc jos, făcând astfel loc tiarei cu diamante Queen Emma.

Pe de altă parte, Prințesa Elisabeth a ales o rochie argintie pentru cina regală, creată de Jenny Packham, cu un decolteu structurat. Aceasta a ales să poarte o tiară primită cadou în ziua în care a împlinit 18 ani, împreună cu cercei și brățări din diamante, din colecția mamei sale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat prințesele Europei la evenimentul istoric de la Luxemburg

