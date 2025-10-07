  MENIU  
Imagini rare cu fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu prima soție. Ce facultate urmează Casiana și ce sport practică Antonia: „Am niște copii minunați"

Imagini rare cu fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu prima soție. Ce facultate urmează Casiana și ce sport practică Antonia: „Am niște copii minunați”
Adelina Duinea
Actualizat 07.10.2025, 16:17

Dan Alexa are trei copii, două fiice cu prima soție, Izabela, și un fiu cu a doua soție, Andrada. Deși a trecut prin două divorțuri dureroase, Alexa are trei copii cu care se mândrește.

Imagini rare cu fiicele lui Dan Alexa din prima căsnicie

Dan Alexa are două fiice superbe, Casiana, în vârstă de 19 ani, și Antonia, în vârstă de 14 ani. După divorțul părinților lor din 2016, Casiana și Antonia au locuit cu mama lor la Timișoara.

Într-un interviu recent pentru OK! Magazine, concurentul de la Asia Express 2025 a recunoscut că a fost destul de absent din viața copiilor lui, lucru pe care încearcă să-l îndrepte în prezent.

„Eu am cam absentat din viața lor, pentru că am fost sportiv, apoi am antrenat. Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta. Am niște copii minunați”, a spus Alexa, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, fostul jucător de fotbal a dezvăluit că fiica lui cea mare este studentă la Pedagogie, în timp ce fiica cea mică este pasionată de handbal.

„Am început să discut cu fiica mea cea mare aproape orice, ceea ce mă bucură foarte mult, că până la urmă despre asta e vorba. Cred că cel mai important lucru în viața asta sunt copiii”, a mai transmis fostul jucător de fotbal, pentru sursa citată.

De ce a divorțat Dan Alexa de cele două soții

Dan Alexa mai este tatăl unui fiu, Arkan, în vârstă de 4 ani, din al doilea mariaj cu Andrada.

„Arkan e mic, iar eu, la 45 de ani, altfel trăiesc sentimentul de tată. Dar încerc să mă implic cât pot de mult. E minunat! E un copil perfect, e vesel, e activ. L-am dus și la fotbal acum, la Poli Timișoara. E spectaculos!”, a mai spus Alexa, pentru OK! Magazine.

Alexa a divorțat de mama lui Arkan, Andrada, la începutul acestui an, din cauza infidelității amândurora. Cât despre primul divorț, în trecut Alexa spunea că s-ar fi datorat imaturității sale.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că eram de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, a declarat Alexa.

