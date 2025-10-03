Dan Alexa are o nouă cucerire. Cine este bruneta cu care s-a afișat

Dan Alexa a divorțat de Andrada, cea cu care a fost căsătorit vreme de 6 ani și cu care are un fiu. Concurentul Asia Expres s-a afișat recent cu o tânăra brunetă. Iată cine este cum arată femeia.

Dan Alexa are o nouă iubită

Dan Alexa s-a afișat pentru prima oară de la divorț cu o femeie. Antrenorul a evitat până acum să iasă în public la brațul unei alte femei după ce a divorțat de Andrada. De data aceasta, el a postat câteva fotografii în care apare cu o tânără brunetă pe nume Denisa.

Concurentul Asia Express a divorțat oficial în urmă cu doar câteva luni. Cei doi au fost împreună șase ani și au un băiețel.

Citește și: Irina Fodor, tachinată de Dan Alexa și Gabi Tamaș la „Asia Express”: „Am văzut tot ce au zis fotbaliștii”

Antrenorul s-a afișat recent cu o altă femeie. Denisa a fost cea care a făcut publică o imagine în care apare alături de Dan Alexa.

Cei doi s-au fotografiat într-un restaurant, iar fanii presupus că Denisa ar fi noua iubită a antrenorului. Se pare că Denisa este și ea singură, iar din fotografiile de pe Instagram, ea pare pasionată de vacanțe în destinații de lux precum Dubai.

Rămâne de văzut dacă cei doi au o relație. Momentan, dAN Alexa a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului, după divorțul de Andrada.

De ce a divorțat Dan Alexa

Dan Alexa și Andrada au divorțat, iar motivul ar fi fost infidelitatea femeii. Andrada a fost prinsă în timp ce a fost acasă la Alex Bodi, așa că antrenorul a decis să se separe de mama fiului său.

Dan Alexa a vorbit despre relația lui cu Andrada și a spus că a învățat că trebuie să fie mai blând cu propria persoană.

Citește și: Gabi Tamaș și Dan Alexa, implicați într-un accident la Asia Express: „N-a mai găsit frâna și s-a lovit la cap”

„Acum s-au mai schimbat lucrurile. Dar nu are nicio legătură cu partenerii, sau… Așa, în general. Cred că este important să faci ceea ce îți dorești, ce te face fericit, pentru că, dacă tu ești bine, toată lumea este bine în jurul tău”, spunea antrenorul.

Dan Alexa și Andrada s-au înțeles cu privire la divorț și procedura a avut loc la notar.

Cei doi foști parteneri au ajuns la un acord și privind custodia copilului, iar avocatul antrenorului a spus că nu va mai avea loc un proces pentru împărțirea averii, pentru că cei doi au stabilit între rei cum vor funcționa lucrurile mai departe.

Citește și: Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la „Asia Express” 2025. Și-au negociat dur contractele cu Antena 1

Totodată, avocatul a precizat că nu va mai exista niciun proces, având în vedere că cei doi s-au înțeles cu privire la toate aspectele, atât cel al împărțirii averii, cât și detalii despre minor.

Urmărește-ne pe Google News