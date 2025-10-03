Dan Alexa are o nouă cucerire. Cine este bruneta cu care s-a afișat

Dan Alexa s-a afișat pentru prima oară de la divorț cu o femeie. Antrenorul a evitat până acum să iasă în public la brațul unei alte femei după ce a divorțat de Andrada. De data aceasta, el a postat câteva fotografii în care apare cu o tânără brunetă pe nume Denisa.
Concurentul Asia Express a divorțat oficial în urmă cu doar câteva luni. Cei doi au fost împreună șase ani și au un băiețel.
Antrenorul s-a afișat recent cu o altă femeie. Denisa a fost cea care a făcut publică o imagine în care apare alături de Dan Alexa.
Cei doi s-au fotografiat într-un restaurant, iar fanii presupus că Denisa ar fi noua iubită a antrenorului. Se pare că Denisa este și ea singură, iar din fotografiile de pe Instagram, ea pare pasionată de vacanțe în destinații de lux precum Dubai.
„Acum s-au mai schimbat lucrurile. Dar nu are nicio legătură cu partenerii, sau… Așa, în general. Cred că este important să faci ceea ce îți dorești, ce te face fericit, pentru că, dacă tu ești bine, toată lumea este bine în jurul tău”, spunea antrenorul.
Dan Alexa și Andrada s-au înțeles cu privire la divorț și procedura a avut loc la notar.
Cei doi foști parteneri au ajuns la un acord și privind custodia copilului, iar avocatul antrenorului a spus că nu va mai avea loc un proces pentru împărțirea averii, pentru că cei doi au stabilit între rei cum vor funcționa lucrurile mai departe.