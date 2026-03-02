  MENIU  
Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit în secret. Dezvăluirile făcute de stilistul Law Roach, la Actor Awards 2026

Zendaya și Tom Holland sunt oficial căsătoriți, conform stilistului Law Roach, care a dezvăluit vestea pe covorul roșu al Actor Awards 2026, pe 1 martie. Cuplul s-a logodit în decembrie 2024, iar nunta a avut loc în secret.

Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit în secret

Zendaya și Tom Holland sunt oficial căsătoriți! Această veste surprinzătoare a fost dezvăluită de stilistul actriței, Law Roach, duminică, 1 martie 2026, pe covorul roșu al evenimentului Actor Awards.

Într-un interviu pentru Access Hollywood, Roach a declarat cu zâmbetul pe buze: „Nunta a avut deja loc. Ați pierdut-o!”.

Când reporterul l-a întrebat dacă este adevărat, el a confirmat cu entuziasm: „Este foarte adevărat!”

Cum a începute relația celor doi actori

Cuplul format din Zendaya (29 de ani) și Tom Holland (29 de ani) a cucerit inimile multor fani încă de la începutul relației lor. Cei doi au început să fie văzuți împreună în 2016, pe platourile de filmare ale peliculei „Spider-Man: Homecoming”. La acea vreme, ambii au negat zvonurile despre o eventuală relație romantică, insistând că sunt doar prieteni.

Relația lor a devenit oficială în 2021, când Zendaya și Tom au fost surprinși sărutându-se într-o mașină.

În același an, Holland a vorbit deschis despre dificultățile menținerii vieții private într-un interviu pentru GQ: „Unul dintre dezavantajele faimei noastre este că intimitatea nu mai este în controlul nostru. Un moment pe care îl consideram doar al nostru, un moment între două persoane care se iubesc foarte mult, este acum împărtășit cu întreaga lume”.

Zendaya a reflectat, de asemenea, asupra provocărilor de a trăi în atenția publicului, spunând pentru GQ: „Atunci când iubești și îți pasă cu adevărat de cineva, sunt momente sau lucruri pe care ai vrea să le păstrezi doar pentru tine”.

Într-un interviu separat pentru revista Elle, publicat pe 23 august 2023, actrița a adăugat: „Nu pot să nu fiu o persoană, să nu-mi trăiesc viața și să nu iubesc persoana pe care o iubesc. Nu te poți ascunde. Nici asta nu e distractiv. Învăț să gestionez lucrurile mai bine ca niciodată acum”.

Citește și: Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre viața de cuplu, după 12 ani de mariaj. „Nu există căsnicie fără mici scântei!” Ce reproșuri primește din partea soțului

Citește și: Theo Rose, despre cea mai mare lecție învățată vreodată și despre cum arată copilăria lui Sasha: „Nu e prins între betoane”

Zendaya și Tom Holland, de la logodnă la căsătorie

Zvonurile despre logodna cuplului au început să circule în ianuarie 2025, când Zendaya a fost fotografiată purtând un diamant impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, la ceremonia Golden Globes. A doua zi, pe 6 ianuarie 2025, TMZ a confirmat vestea, citând surse apropiate celor doi. Tot atunci, o altă sursă a dezvăluit pentru People că Tom plănuia să o ceară în căsătorie pe actrița din „Challengers” de ceva timp: „El a fost mereu nebun după ea. Știa dintotdeauna că ea este aleasa”.

În septembrie 2025, Tom a confirmat oficial logodna în fața presei. În timpul unui eveniment, un reporter l-a întrebat despre „iubita” sa, iar actorul l-a corectat zâmbind: „Logodnica”.

Deși cuplul este cunoscut pentru discreția sa, Law Roach a lăsat să-i scape vestea cea mare despre nunta lor la Actor Awards 2026. Întrebat despre relația celor doi, stilistul a dezvăluit că evenimentul a avut deja loc, fără să ofere mai multe detalii despre ceremonie sau locație.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Zendaya și Tom Holland

Sursă foto: Profimedia

