Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre viața de cuplu, după 12 ani de căsnicie. „Nu există căsnicie fără mici scântei!" Ce reproșuri primește din partea soțului

Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre viața de cuplu, după 12 ani de căsnicie. „Nu există căsnicie fără mici scântei!” Ce reproșuri primește din partea soțului

Raluca Vițu
.

Ecaterina Ladin, îndrăgita actriță care o interpretează pe Dalida în Las Fierbinți, vorbește cu sinceritate despre realitatea din spatele celor aproape 12 ani de căsnicie. Departe de personajul ei din serial, în viața personală actrița trăiește într-o familie numeroasă și unită, dar nu ascunde faptul că mariajul ei are și momente tensionate, pe care ea și soțul ei, Laurențiu Ladin, au învățat să le gestioneze cu maturitate și umor.

Viața de cuplu după 12 ani de căsnicie

Ecaterina Ladin și soțul ei se pregătesc să marcheze 12 ani de mariaj, perioadă în care au crescut împreună trei copii și au învățat ce înseamnă echilibrul într-o relație. Actrița recunoaște că, deși au o familie frumoasă, nu totul este perfect, iar certurile sau reproșurile apar firesc.

„Normal că există reproșuri. Ar fi ciudat să nu fie. Eu, recunosc, îi mai spun soțului că petrece prea mult timp la pescărie și mai puțin cu noi. Iar el, la rândul lui, îmi reproșează că uneori sunt cu gândul la repetiții sau la filmări și parcă uit de restul” – a declarat ea, într-un interviu pentru viva.ro.

Cum gestionează cei doi momentele tensionate

Pentru actriță, reproșurile nu sunt un semn de slăbiciune, ci o dovadă că ambilor le pasă de relație. Ea spune că, după fiecare discuție aprinsă, reușesc să găsească o cale de a se reconecta și de a readuce armonia în familie.

Citeşte şi: Ecaterina Ladin a fost angajata soțului ei, înainte să formeze un cuplu: „Logic că nu ne înțelegeam. Era exigent și distant” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Ecaterina Ladin, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru carieră: „Copilul pupa televizorul, când pe mine, pe mama lui trebuia să o pupe. Am zis că nu mai vreau teatru!” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, știe de ce „Moș Crăciun există!”

„Cred că reproșurile astea sunt semn că ne pasă. Important e că, după ce ne spunem fiecare oful, găsim mereu calea să râdem sau să ne împăcăm. Nu există căsnicie fără mici scântei, dar tocmai ele te ajută să-ți amintești de ce sunteți împreună” – a adăugat actrița.

Ecaterina recunoaște și că a învățat în timp să lase orgoliul deoparte, chiar dacă nu îi este ușor:

„Nu e deloc ușor să spun: da, am greșit… Dar, în timp, am învățat că, dacă mă încăpățânez prea mult, nu fac decât să prelungesc tensiunea.”

Secretul împăcării: umorul și atenția la detalii

Actrița spune că umorul este una dintre cele mai eficiente arme în cuplul lor. O glumă bine plasată poate dezamorsa orice tensiune, iar gesturile mici fac diferența.

„Cum îl împac? De cele mai multe ori, cu umor, cu o glumă care să mai dezamorseze situația. Și, bineînțeles, cu atenție la lucrurile mici care știu că îi fac plăcere” – a mai spus ea.

Pentru ea, esența unei relații sănătoase este să nu uiți că formați o echipă: „Cred că, în cuplu, asta contează cel mai mult: să știi să cobori de pe calul tău de luptă și să-ți aduci aminte că sunteți o echipă, nu adversari.”

