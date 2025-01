Ecaterina Ladin, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru carieră: „Copilul pupa televizorul, când pe mine, pe mama lui trebuia să o pupe. Am zis că nu mai vreau teatru!” / EXCLUSIV

Ecaterina Ladin, cunoscută pentru rolul Dalidei din „Las Fierbinți”, ne-a oferit detalii emoționante despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale, în cadrul emisiunii noastre Fresh by Unica. Actrița a vorbit despre momentele dificile când meseria a pus-o în situații complicate, care i-au afectat relația cu familia, dar și despre lecțiile de viață pe care le-a învățat.

„Copilul pupa televizorul, nu pe mine”

Un moment care i-a rămas întipărit în suflet Ecaterinei Ladin este perioada în care fiul ei cel mare, Marco, nu a văzut-o timp de aproape două săptămâni din cauza filmărilor și turneelor. Actriţa a mărturisit că i-a fost destul de greu să împace cariera cu viața de familie, dat fiind că îşi dorea foarte mult să fie prezentă în viaţa copiilor ei.

„Ecaterina Ladin: Nu îi plăcea când sunt machiată ca Dalida.

Prezentatoarea Fresh by Unica: Și nu te recunoștea din cauza asta?

Ecaterina Ladin: Cea mai lungă perioadă în care nu m-a văzut copilul a fost prima dată, Marco, aproape două săptămâni, fiindcă în acele două săptămâni am avut și turneu și filmări. Turneul însemna: Am filmat, de la filmare m-am dus la aeroport, am luat avionul, am jucat la Iași, dimineața de la Iași am venit, am filmat, după filmare am plecat la Oradea, la Timișoara și cumva…

Am avut în alea două săptămâni vreo trei nopți dormite acasă, doar că ajungeam foarte târziu, când ei deja dormeau.

Și el atunci nu m-a văzut vreo două săptămâni, să zic, și pupa televizorul când mă vedea în serial seara. Și eu eram pe la Suceava undeva și m-a sunat soțul să-mi zică asta. El cumva încântat că uite ce a văzut.

Mie mi s-a rupt inima, îmi venea să opresc microbuzul și să le zic: La București am plecat, nu mai vreau teatru, nu mai vreau nimic! Mi s-a rupt sufletul. Cum să pupe televizorul când trebuia pe mine să mă pupe, pe mama lui să o pupe?

Dar am trecut și peste suferința asta și am încercat să stau cu ei mai mult și acum de-aia nici nu prea ies. S-au terminat chestiile aici și tu cu fetele. Alea două ore sau când am un timp liber sau când nu muncesc, sunt acasă să-i simt și să mă simt, să mă aibă acolo”, ne-a mai spus actriţa.

A primit reproşuri din partea fiului cel mare

Întrebată dacă a simțit vreodată că a prioritizat cariera mai mult decât familia, Ecaterina Ladin a recunoscut că aşa au stat lucrurile, însa acum se bucură de fiecare momente cu cei mici.

„Da, au fost momente. Această meserie are avantajul că vacanțele sunt mai mari decât într-un job obișnuit. Dar, în timpul filmărilor, am avut discuții grele acasă. Marco mă întreba: De ce faci meseria asta? De ce nu ești acasă?”

Actrița a explicat că a fost întotdeauna sinceră cu copiii săi, chiar și atunci când erau foarte mici.Iar astăzi, copiii ei înțeleg mai bine sacrificiile făcute pentru familie, iar reproșurile au încetat.

„Ecaterina Ladin: Au existat foarte multe discuții. De ce faci meseria asta, de ce nu ești acasă. Și să-i explici copilului că tot ce fac, fac pentru această familie.

Prezentatoarea Fresh by Unica: Și el înțelege?

Ecaterina Ladin: Cel mai mare. S-au oprit reproșurile, cel puțin.

Au existat când era mai mic. Doar că nu l-am mințit niciodată. De mic fiind, chiar dacă nu înțelegea, eu îi spuneam. Când avea și trei luni, când avea patru luni, era bebeluș. Eu îi explicam copilului când plec. Îi spuneam că nu plec de tot, nu te las, nu te părăsesc. Mama merge la muncă și se întoarce. Merge la muncă ca să ne fie nouă bine. Și tata merge la muncă ca noi să avem de toate. Asta înseamnă să muncești ca să ai”, ne-a mai spus vedeta.

Ecaterina Ladin a dezvăluit că vrea să își educe copiii să fie independenți și să înțeleagă valoarea muncii. Actriţa a ţinut să menţioneze că este o mentalitate care o ajută să le ofere copiilor săi nu doar o educație solidă, ci și o lecție despre responsabilitate și autonomie.

„Și presupun că asta vreau să și-l învăț. Că trebuie să muncești ca să-ți permiți. Vrei o mașină? Nu o să-ți cumpere mama și tata. Trebuie să muncești ca să-ți cumperi tu mașina aia. O să vrei o casă? Trebuie să muncești ca să-ți faci tu casa aia. Și să o faci cu plăcere. Și meseria pe care o vrei și să o faci cu plăcere, ca să și vină înapoi lucrurile bune și frumoase.

