Ecaterina Ladin a fost angajata soțului ei, înainte să formeze un cuplu: „Logic că nu ne înțelegeam. Era exigent și distant” / EXCLUSIV

Ecaterina Ladin, cunoscuta și iubita actriță care dă viață personajului Dalida din serialul „Las Fierbinți”, ne-a oferit detalii inedite despre cum a început povestea de dragoste cu soțul ei, Laurenţiu. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, aceasta a povestit cum, înainte de a deveni un cuplu, a fost chiar angajata acestuia, iar relația lor profesională a fost, la început, departe de a fi apropiată.

Ecaterina Ladin a fost angajata soțului ei, înainte să formeze un cuplu

Înainte ca Ecaterina Ladin și Laurenţiu să formeze un cuplu, cei doi au lucrat împreună într-un club administrat de Laurenţiu. Actrița povestește că relația lor profesională era foarte strictă, iar Laurenţiu era un șef exigent.

„Logic că nu ne înțelegeam. El dădea ordine și noi trebuia să muncim. Nu aveam o relație apropiată, era distant și autoritar”, ne-a spus Ecaterina Ladin la Fresh by Unica.

Ecaterina Ladin a descris acea perioadă ca fiind una intensă, în care lucrul din club era foarte solicitant.

„Lucram toată noaptea și ziua dormeam, fiindcă noaptea eram în club, de la 8 seara până dimineața, la 6-7. Și în fiecare dimineață făceam inventarul. Trebuia să fiu foarte atentă și dimineața, la ora 6, după o noapte de muncă. Când se termina inventarul, cădeam de oboseală. Nici nu comunicam foarte mult, nu ne vedeam prea des. Doar seara, când veneam la serviciu, verifica dacă totul e în regulă”,ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate.

Citeşte şi: Ecaterina Ladin, amănunte inedite de pe platoul de filmare al serialului „Las Fierbinți”. Ce părere a avut Dalida despre colegi la început: „Doamne ferește” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Ecaterina Ladin, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru carieră: „Copilul pupa televizorul, când pe mine, pe mama lui trebuia să o pupe. Am zis că nu mai vreau teatru!” / EXCLUSIV

Cum a început relaţia amoroasă dintre cei doi

Chiar dacă lucrau împreună, Ecaterina și Laurenţiu nu au simțit o apropiere specială la început. Actrița ne-a mărturisit că, în acea perioadă, nici măcar nu se gândea la el într-un mod romantic

„El era un bărbat frumos, arată bine și acum, pentru mine, el este cel mai frumos. Nu există altcineva mai frumos decât el. Dar atunci nici nu îndrăzneam să mă gândesc că ar putea fi mai mult decât atât… (…) Da, era exigent și distant. Nu îți permitea să te gândești, să te uiți la el cu alți ochi. Poate că atitudinea lui îmi dădea o astfel de impresie… Nu aveam timp să mă gândesc la asta”, ne-a mai spus vedeta.

Totul a luat o altă turnură atunci când Laurenţiu a făcut primul pas.

„M-a sunat într-o iarnă, după ce sezonul s-a terminat, și m-a invitat să mergem la un film. Credeam că mergem în grup, dar a venit singur. Atunci mi-am dat seama că are alte intenții”, a adăugat actrița.

Laurenţiu a făcut primul pas

Primul pas făcut de Laurenţiu a deschis drumul unei relații care avea să devină una solidă. După ieșirea la film, Ecaterina l-a invitat la teatru, iar relația lor a început să se dezvolte natural. Momentul care a marcat oficial începutul poveștii lor de iubire a fost chiar pe 1 martie, când primul episod din „Las Fierbinți” a fost difuzat.

„Ecaterina Ladin: M-a sunat într-o iarnă, s-a terminat sezonul. M-a întrebat ce fac, cum mă simt. M-a invitat să ies la un film, credeam că mergem cu mai mulți oameni, dar de fapt a venit doar el.

Prezentatoarea Fresh by Unica: Și nici atunci când l-ai văzut singur nu te-ai gândit la altceva?

Ecaterina Ladin: Atunci mi-am dat seama că are alte intenții. De ce să mă scoată doar pe mine la film? După film, am mers acasă, am discutat, ne-am distrat, am băut un ceai. În săptămâna următoare l-am invitat la teatru. Pe 1 martie, când a fost difuzat primul episod din „Fierbinți”, l-am invitat să îl vedem împreună. A venit și el. Și atunci a fost primul episod, începutul relației noastre. Mi-a cerut voie să mă sărute. M-a surprins cu flori. A fost un moment foarte frumos, romantic și totul s-a întâmplat exact cum trebuia să se întâmple într-o relație, fără piedici, fără…”, a mărturisit vedeta la Fresh by Unica.

Ecaterina Ladin a avut doar cuvinte de laudă pentru soțul ei. Deși Laurenţiu este mai mic cu un an, actrița nu a simțit niciodată această diferență de vârstă. Relația lor a evoluat frumos, iar actriţa din ‘Las Fierbinţi” a mărturisit că momentele momentele lor speciale sunt dovada că iubirea adevărată apare când te aștepți mai puțin.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News