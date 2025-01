Ecaterina Ladin, amănunte inedite de pe platoul de filmare al serialului „Las Fierbinți”. Ce părere a avut Dalida despre colegi la început: „Doamne ferește” / EXCLUSIV

Ecaterina Ladin, actrița care dă viață personajului Dalida din „Las Fierbinți”, ne-a dezvăluit detalii surprinzătoare despre experiențele de pe platoul de filmare al unuia dintre cele mai iubite seriale românești. Invitată la Fresh by Unica, actriţa a vorbit despre primele emoții resimțite alături de colegii săi, despre relația specială cu echipa, dar şi despre greutățile pe care le-a depășit pe parcursul celor 13 ani petrecuți în serial.

Ce părere a avut „Dalida” de colegii din „Las Fierbinţi:

Ecaterina Ladin ne-a dezvăluit că atunci când a ajuns pentru prima dată pe platoul de filmare al serialului „Las Fierbinți”, a fost copleşită de emoţii.

„Am crezut că nu fac nimic bine, că nu sunt bună. Că toți sunt geniali, doar eu sunt varză, fiindcă mi era foarte frică de cameră. Nu aveam experiență, eu nu filmasem, eu nu știam ce înseamnă cameră, nu știam ce înseamnă un record. Tot am învățat pe parcurs și cumva m-am linștit și m-am potolit, dar doamne, ferește ce emoții aveam și cum stăteam cu textul ăla pe care-l toceam acasă, îl știam pe de rost tot și ajungeam în față a camerei și nu mai știam nimic”, ne-a povestit actrița „Dalida din Las Fierbinţi”.

Această nesiguranță inițială nu a trecut fără ajutorul echipei, care i-a oferit tot sprijinul necesar, din spusele sale.

„Oamenii au avut răbdare cu mine. Da, Doamne, Dragoş Buliga… Nu știu dacă există regizor care să lucreze cu atâta calm cu actorii și să nu aud vreodată o înjurătură sau să nu văd odată să se enerveze, sau să țipe, sau să se supere sau… Niciodată! Totul a fost foarte frumos! Toate etapele din viața mea au venit exact cum trebuie să vină și în proiectele în care am fost”, ne-a mai spus Ecaterina Ladin.

„Nu există ceartă la „Las Fierbinți””

Deși multe producții se confruntă cu tensiuni pe platouri, Ecaterina Ladin a subliniat că atmosfera de pe platourile „Las Fierbinți” este una extrem de prietenoasă. Actrița a povestit şi despre sprijinul oferit de echipă în momentele dificile.

„Niciodată! N-am avut niciodată nicio ceartă și nicio supărare în acest proiect. Niciodată! Cu mâna pe inima vă spun! A, nervozități de asta? Hai, mă, spune o dată! Hai, mișcă-te, mă, mai repede! Dar asta-s deja de prietenie, sunt normale, e o rutină acolo. Dar să am o problemă cu cineva, o ceartă și să nu ne vorbim, niciodată nu a existat. Și nici n-am văzut să existe la vreunul dintre ei. Noi ne simțim foarte bine acolo. Noi ne place foarte tare ce facem. Și atunci, când vine cineva supărat, îl lăsăm. Doamne iartă-mi, stai acolo, liniștește, calmează-te. Ai nevoie de ceva? Nu. Sau dacă ai nevoie de ceva, toată lumea sare în ajutor. S-au mai întâmplat foarte rare cazuri când am avut nevoie urgentă de un doctor. Și nu știam unde să apelez, nu știam pe cine să sun. Pe grup, în 5 minute s-a aranjat. Totul e foarte repede și foarte ușor la noi”, ne-a mai spus actriţa.

Ecaterina Ladin, despre pierderea fratelui său şi despre cum au reacţionat colegii din „Las Fierbinţi”

Un moment extrem de dificil pentru Ecaterina Ladin a fost pierderea fratelui său, care a coincis cu o perioadă de filmări.

„Și-mi vine să plâng. Acum nu că a murit fratul meu, că am plâns destul, șapte ani, dar… Știi cum? Vrei să dai o știre pentru tabloide, știi? S-au certat ăia din Fierbinți. Mai, n-aveți ce să căutați acolo, că nu se ceartă nimeni. Eu peste moartea fratelui meu nu treceam dacă nu eram în acest proiect. Și nu s-a vorbit niciodată la filmare despre moartea fratelui meu. Nu, nici atunci, nici… Bine, la un moment dat. Dar a fost acolo.

El m-a întrebat, Dragoș, m-a întrebat. Iartă-mă, nu trebuie să te întreb. Eu aveam azi filmare și programul era făcut și era o zi foarte complicată. Poți să vii sau nu poți? Că schimbăm tot, doar tu să ne spui. Și am zis, Dragoș, eu abia aștept să vin. Fiindcă eu nu mai rezistan să stau acolo, fiindcă era o tragedie imensă și era o durere de… Nu poți să o spui nici în cuvinte, nici pe ecran, nu poți să o pui, nu există așa ceva. Și dacă nu mă rupeam de acolo, eu cădeam de tot. Și eram singurul om care putea să-i scoată pe oamenii ăștia, spiritual vorbind și energetic cumva, să-i ridice un pic. Și dacă eu cădeam, se alegea praful.

Și atunci am venit la filmare marţi, bine, m-am întors înapoi imediat, miercuri, m-am întors înapoi la Chişinău. Dar eu aveam nevoie de o rupere, să văd altceva. Și am ajuns acolo și era bine. Acolo la filmare era bine. Și am văzut pe toți că sunt acolo și sunt pentru mine. Și de acolo am zis, se poate trăi și după această tragedie”, ne-a povestit cu ochii în lacrimi Ecaterina Ladin.

O chimie perfectă într-un proiect autentic

Ecaterina Ladin consideră că dintre motivele pentru care „Las Fierbinți” este atât de iubit de public este autenticitatea sa, aceasta fiind cheia succesului.

„Tot ce se întâmplă acolo este autentic. Filmările au loc într-un sat adevărat, recuzita este reală, iar atmosfera este una familiară. Cred că de aceea merge atât de bine acest proiect”, ne-a spus Ecaterina Ladin.

Mai mult decât atât, actriţa ne-a dezvăluit că în fiecare săptămână mănâncă alături de colegii de platou pâine cu parizer şi muştar, tocmai datorită energiei locului şi a autenticităţii de care se bucură contextul în care se află cu toţii.

„Toate lucrurile cu care lucrăm, toată recuzita, totul e de acolo. Până și odată pe săptămână mâncăm pâine cu muștar și cu parizer, ca să ne simțim ca acasă”, ne-a dezvăluit vedeta.

Actrița ne-a povestit cu umor şi despre momentele mai puţin plăcute de pe platou.

„Sunt zile când îngheți dimineața și la amiază sunt 22 de grade, iar tu ești în lână, îmbrăcat. Deci zile din astea. Astea sunt foarte grele”, ne-a mai spus actriţa.

Cât de mult se aseamănă Ecaterina Ladin cu Dalida

Ecaterina Ladin recunoaște că a pus mult din personalitatea sa în Dalida, dar a avut grijă să păstreze distanța necesară.

„Toate rolurile vin din noi. Dalida îmi seamănă în multe privințe – este credincioasă, înergică și foarte devotată. Dar nu mi-aș dori niciodată să fiu secretară într-o primărie sau să fac politică”, a mărturisit actrița.

Pentru Ecaterina Ladin, „Las Fierbinți” este mai mult decât un simplu serial – este o familie.

„Chiar dacă sunt perioade într-un an încare nu ne vedem, când ne întâlnim este ca și cum am fi fost împreună ieri. Relațiile noastre nu se schimbă”, ne-a mai spus actriţa.

