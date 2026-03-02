Actrița australiană Lorraine Bayly a murit la vârsta de 89 de ani, după ani marcați de probleme grave de sănătate. Vedeta s‑a stins într-un cămin de îngrijire din Sydney, iar vestea a fost făcută publică de jurnalistul Craig Bennett, la cererea familiei.

O figură emblematică a televiziunii australiene

Lorraine Bayly a devenit un nume cunoscut în întreaga Australie datorită rolului lui Grace Sullivan din serialul The Sullivans. Pentru milioane de telespectatori, ea a fost „mama Australiei”, o prezență caldă și puternică pe micul ecran. Cariera ei a început în anii 1950 și s-a întins pe șapte decenii, până la retragerea din 2016.

Craig Bennett a anunțat dispariția actriței într-un mesaj emoționant: „Am pierdut o altă legendă a showbizului, o stea autentică a scenei și a ecranului, o comoară a televiziunii, câștigătoare a trei premii Logie și o prietenă minunată pentru mulți.” El a precizat că nepotul actriței, Brad Connelly, și soția acestuia, Janelle, i-au cerut să transmită public vestea.

Ultimii ani: lupta cu boala

Bayly se retrăsese din lumina reflectoarelor cu un deceniu înainte de moarte. În ultimii ani, s-a confruntat cu o serie de probleme medicale. În 2018, a fost diagnosticată cu pneumonie, care i-a provocat colaps parțial al unui plămân. După recuperare, a primit un nou diagnostic dur: cancer de sân, urmat de o mastectomie.

În 2021, actrița vorbea deschis despre dificultățile prin care trecea: „Am petrecut ultimii doi ani și jumătate trecând de la o boală la alta.” Cu toate acestea, încerca să rămână optimistă și spunea că nu se plânge, pentru că se bucurase de o sănătate excelentă în cea mai mare parte a vieții.

De la pian la televiziune: începuturile unei cariere impresionante

Înainte de a deveni o figură emblematică a televiziunii, Bayly s-a format la Ensemble Theatre din Sydney, în anii 1950. A cântat la pian la radio, iar debutul ei TV a venit în 1962, în The Bobby Limb Show. În 1966, a devenit una dintre prezentatoarele originale ale emisiunii Play School, un program pentru copii care a marcat generații.

Consacrarea a venit odată cu rolul lui Grace Sullivan în The Sullivans, între 1976 și 1979. A apărut în aproape 600 de episoade, iar scena morții personajului ei rămâne unul dintre cele mai discutate momente din istoria televiziunii australiene.

Roluri memorabile și colaborări de prestigiu

După succesul din The Sullivans, Bayly a interpretat rolul principal în Carson’s Law (1982–1984), personaj creat special pentru ea. A apărut și în serialul Neighbours, precum și în filme precum Fatty Finn și The Challenge.

Ultima ei apariție pe ecran a fost în documentarul The Jewel of the Mountain (2015). Dincolo de actorie, a avut o carieră diversă: a fost scriitoare, naratoare, păpușar, regizoare de scenă, dansatoare și pianistă. Fiică de ventriloc, a învățat ventrilocia și a demonstrat acest talent într-un talk-show în 1983. A colaborat cu staruri precum Kirk Douglas în The Man From Snowy River și a jucat pe scenă alături de Edward Woodward.

Distincții și recunoaștere națională

De-a lungul carierei, Bayly a primit trei premii Silver Logie pentru cea mai populară actriță, în anii 1970 și 1980, pentru rolurile din The Sullivans și Carson’s Law. Premiile Logie sunt cele mai importante distincții din televiziunea australiană, echivalentul Emmy-urilor americane.

A fost numită și Membru al Ordinului Australiei (AM), o recunoaștere a contribuției sale la artele spectacolului și la comunitate.

Viața lui Lorraine Bayly a fost definită de artă, disciplină și o prezență scenică ce a emoționat generații întregi. Din anii 1950 până în 2016, nu a încetat să muncească și să inspire. Moștenirea ei în televiziunea și teatrul australian rămâne una profundă și durabilă.

Foto – capturi Youtube

