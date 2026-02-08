Sinem Unsal, actrița de la PRO TV care transformă fiecare rol într-o descoperire personală: “Necesită sacrificii, dar pasiunea și dorința de a face treaba bine fac ca efortul să merite”

Sinem Unsal este actrița turcă care va apărea din 9 februarie, la PRO TV, în serialul „La marginea lumii” („Uzak Şehir”).

Sinem Unsa a vorbit recent într-un podcast din țara natală despre procesul de selecție a proiectelor și despre ce o atrage cu adevărat la un rol. Pentru ea, actoria nu este doar o profesie, ci o modalitate de a descoperi emoții și laturi ale propriei personalități.

Sinem Unsal, actrița din serialul „La marginea lumii”, de la Pro TV: „Profunzimea și complexitatea personajelor sunt cele mai importante criterii”

„În primul rând, citesc scenariul. Profunzimea și complexitatea personajelor sunt cele mai importante criterii. Dacă pot înțelege motivațiile și emoțiile personajului din scris, atunci proiectul mă atrage imediat”, a explicat Sinem, subliniind cât de mult contează detaliile psihologice și emoționale atunci când se hotărăște asupra unui rol.

Pentru actriță, fiecare personaj reprezintă o oportunitate de introspecție și de cunoaștere de sine. „Actorul te ajută să descoperi emoții și laturi ale tale pe care nici măcar nu le-ai recunoscut. Cel mai frumos lucru este să descoperi ceva nou despre tine în timp ce joci”, a mărturisit ea, adăugând că această experiență face ca fiecare rol să fie unic și memorabil.

Cu toate că meseria de actor poate fi solicitantă, atât fizic, cât și emoțional, Sinem Unsal recunoaște că pasiunea și dedicarea fac ca efortul să merite. „Este o meserie solicitantă fizic și emoțional. Necesită sacrificii, dar pasiunea și dorința de a face treaba bine fac ca efortul să merite”, a spus ea, arătând că satisfacția vine din angajamentul autentic față de muncă.

„Ch eltuiesc cel mai mult pe alimentație, pentru că am un stil special de nutriție”

Pe lângă carieră, actrița turcă acordă o atenție deosebită echilibrului între viața profesională și cea personală. „Dacă aș elimina tot din viața mea, ce ar rămâne? Cei dragi, familia”, a afirmat Sinem, evidențiind valoarea relațiilor apropiate și importanța sprijinului celor dragi în viața ei.

Sinem Unsal a mai dezvăluit câteva aspecte mai intime despre stilul său de viață și obiceiurile zilnice. „Cel mai frecvent reproș primit? Îți faci prea multe griji. Da, îmi fac griji pentru tot. Nu tolerez murdăria. Am o obsesie pentru curățenie. De asemenea, nu mănânc carne de când eram copil. Și da, cheltuiesc cel mai mult pe alimentație, pentru că am un stil special de nutriție”, a mărturisit ea cu sinceritate.

Fanii o vor putea urmări în serialul „La marginea lumii”, difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, la PRO TV, și în avanpremieră pe VOYO, începând cu 9 februarie.

