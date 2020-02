Filme seriale. Top 20 cele mai bune seriale vechi și noi

Fie că vrei să vezi filme seriale online, pe diferite platforme precum Netflix sau HBO, fie că îți plac serialele turcești sau coreene, cele de dragoste sau cele psihologice în care suspansul și adrenalina te țin lipită de canapea, lista de mai jos le cuprinde pe toate.

Filme seriale online, pe Netflix

Dark

Dark este unul dintre acele filme seriale online care te captivează iremediabil încă de la primul episod. Așadar, pregătește-te să pierzi ore-n șir pe Netflix, căci nu te vei putea ridica din fața ecranului. Filmul urmărește viețile a patru familii dintr-un oraș german în care se află o centrală nucleară de foarte mulți ani. În jurul acestei centrale, misterele roiesc de-a dreptul. Acțiunea are la bază disparițiile mai multor copii printre care povestea lui Jonas Kahnwald, adolescentul care încearcă să treacă peste sinuciderea tatălui său. Pe parcurs, tot mai multe mistere sunt elucidate, dar acțiunea se complică tot mai tare. Dacă îți plac filmele seriale cu adevărat imprevizibile, Dark este unul dintre ele.

La Casa de Papel – Money Heist

Unul dintre cele mai apreciate filme seriale ce poate fi văzut online, pe Netflix, este La Casa de Papel. Suspansul și umorul se îmbină perfect în acest serial al cărui scenariu este foarte bine gândit. Replicile inteligente, profunde și pline de haz în același timp, cu siguranță te vor face să-l urmărești cu inima la gură.

El Profesor, unul dinttre personajele principale, este cel care pune la cale, până la cele mai mici detalii la care te poți gândi vreodată, una dintre cele mai mari lovituri date statului. El plănuiește să intre în Monetăria Regală a Spaniei, acolo unde să poată tipări 2,4 miliarde de euro. Pentru asta, El Profesor recrutează o bandă de opt persoane cu diferite abilități, care nu au nimic de pierdut din această aventură. Pentru a putea să ducă planul la bun sfârșit, este nevoie de 11 zile de izolare, timp în care se vor ocupa de 67 de ostatici, dar și de forțele de elită ale Poliției.

Breaking Bad

Breaking Bad este unul dintre acele filme seriale vechi pe care le poți vedea, online, pe Netflix, în stil binging. Așadar, pregătește-te să te uiți la multe episoade odată, căci nu vei rezista tentației. Serialul are 5 sezoane, iar suspansul te va ține cu sufletul la gură. El este bazat pe povestea transformării unui profesor de chimie într-un mare traficant de droguri, cu întorsături de situații care te vor cuceri instant.

Orange Is The New Black

Unul dintre cele mai bune filme seriale de pe Netflix, a cărui acțiune se bazează pe povestea de viață a unor personaje dintr-o închisoare de femei. Filmul scoate în evidență problemele cu care acestea se confruntă. În fiecare episod, vei afla, pe rând, viața deținutelor, dar și motivul pentru care acestea au ajuns după gratii.

Narcos

Dacă ești fan filme seriale online, nu ai cum să nu fi auzit măcar de Narcos. Iar dacă nu l-ai văzut încă, ar trebuie să te gândești serios la asta. Sunt șanse foarte mari să fii cucerit de ecranizarea poveștii lui Pablo Escobar și a cartelului său de droguri din Medellin, Columbia. Serialul Narcos pune accent, în primul rând, pe răspândirea drogurilor, în special a cocainei, în America anilor 80. Personajul Escobar devine miliardar în urma producției și vânzării de cocaină, iar de aici încep diferitele conflicte cu alți lideri ai cartelurilor rivale.

You

You este unul dintre cele mai populare filme seriale de pe Netflix, având deja două sezoane ce au înregistrat un succes răsunător. Dragostea lui Joe, ce atinge un nivel de-a dreptul patologic, alături de inteligența sa incredibilă fac ca serialul să te țină cu inima la gură în fiecare episod. Este un serial din care cu siguranță nu vei vedea doar câte un episod, așa că va trebui să fii pregătită să-i dedici timp, atunci când vrei să-l vizionezi.

Filme seriale online, pe HBO

Cernobîl

Poate unul dintre cele mai mediatizate filme seriale din ultimii ani, Cernobîl ppoate fi văzut online, pe HBO. Așa cum probabil știi, filmul care a devenit cel mai popular serial din lume, prezintă povestea dezastrului nuclear din 1986, poate cea mai mare catastrofă din istorie creată vreodată de om. Filmul evidențiază atât mentalitatea din timpul comunismului acelor vremuri și consecințele ei, precum și curajul și spiritul de sacrificiu al celor care au luptat să salveze Europa de efectele îngrozitoare ale acestei catastrofe de neimaginat.

The Young Pope

Unul dintre cele mai controversate filme seriale, The Young Pope spune povestea unui cardinal american, care devine Papă și își alege numele catholic de Pius XIII. Acesta își exercită din plin puterea pe care o dobândește, dar uneori acțiunile sale devin ridicole. Este, de asemenea, un serial cu o acțiunea plină de provocări, care cu siguranță te va ține în alertă.

The Wire

The Wire se numără printre cele mai apreciate filme seriale de pe HBO. Filmul îl are în rolul principal pe Dominic West și urmărește modul de luptă a forțelor de ordine cu o serie de personaje periculoase. Modul în care sunt explorate teme precum politica, crimele, portretul unor tipologii din societate și societatea în sine, te vor face să apreciezi acest serial.

True Detective

Un serial ce poate fi urmărit pe HBO, True Detective aduce în prim plan povești de viață impresionante, care te vor ține cu sufletul la gură. Cele câteva crime care vor fi evidențiate în serial, precum și detaliile legate de acestea te vor face să te întrebi măcar o dată unde se termină ficțiunea și începe realitatea.

Filme seriale turcești

În bătaia inimii

Printre cele mai bune filme seriale turcești se numără, cu siguranță, În bătaia inimii. Încasările seriei, de aproximativ 50 de milioane de lire turcești, l-au clasat pe locul 4 în topul Forbes. Serialul are la bază povestea unui bărbat carismatic, dar extrem de puternic ce și-a câștigat respectul celor din jur, tocmai datorită tăriei de care dă dovadă. Deși are o familie frumoasă, lupta începe când personajul principal oscilează între două femei.

Mireasa din Istanbul

Cu încasări de peste 50 de milioane de lire turcești, filmul serialul turcesc Mireasa din Istanbul este, de asemenea, printre cele mai bine vândute. Pe percursul celor trei sezone, Sureyya, o tânără absolventă de Conservator își începe cariera în industria muzicală. Tânăra se îndrăgostește de Faruk, un tânăr dintr-o familie foarte bogată, iar viața ei se schimbă radical din acel moment.

Povestea noastră

În topul celor mai populare filme seriale turcești se numără Povestea noastră. Acesta o are ca protagonistp pe Filiz, o tânără curajoasă și ambițioasă care se ocupă de întreținerea familiei sale numeroase. Ea este părăsită de mama sa și, astfel, viața o obligă să aibă grijă de restul familiei sale. Deși nici prin ca nu-i trece să se implice într-o poveste de dragoste, în viața ei va apărea un tânăr carismatic care va da totul peste cap.

Filme seriale coreene

Moonlight Drawn by Clouds

Unul dintre acele filme seriale coreene istorice care te vor captiva chiar dacă nu ești neapărat fanul genului, Moonlight Drawn by Clouds este combinația perfectă între dramă și comedie. Fiind considerat unul dintre cele mai bune seriale de dragoste coreene, acesta a captivat publicul din lumea întreagă. La bază stă povestea unui prinț care se îndrăgostește de o fată deghizată în eunuc. În încercarea de a-și păstra relația secretă, cei doi vor fi protagoniștii multor provocări.

The Beauty Inside

În top cele mai bune filme seriale coreene se află și The Beauty Inside sau Frumusețea interioră, așa cum a fost tradus în lima română. Un bărbat care suferă de prosopagnozie, afecțiune ce are ca consecință faptul că nu mai popți recunoaște fizionomia celor din preajmă și o tânără actriță formează cel mai bizar cuplu. Acțiunea filmului este captivatp încă din primul episod.

Emergency Couple

Emergency Couple se află printre cele mai mediatizate filme seriale coreene. Acesta are la bază povestea de viață a unui tânăr pe nume Jin-Hee. El duce o viață lipsită de griji și complicații, dar toate astea se schimbă în momentul în care o cunoaște pe pe Chang-Min, o studentă la Medicină. Serialul este presărat cu multe momente amuzante, dar nu lipsesc nici dramele medicale.

Filme seriale de dragoste

Outlander

Outlander are la o poveste de dragoste nemuritoare scrisă de Diana Gabaldon. Unul dintre cele mai îndrăgite filme seriale de dragoste istorice, acesta face trimitere la evenimente reale, probleme sociale, obiceiuri, tradiții, dar și lupte sângeroase. Criticii de film sunt de părere că Clare și Jamie reprezintă unul dintre cele mai pasionale și potrivite cupluri din serialele de dragoste. Pe lângă povestea de iubire captivantă, serialul surprinde momente esențiale ce au adus schimbări majore în cadrul sferelor de influență în Scoția.

This is us

Unul dintre acele filme seriale de dragoste și dramă, care are totuși multe momente pline de umor, This is Us spune povestea unor familii și provocările la care acestea sunt supuse zi de zi. Aproape în mod inevitabil, fiecare se regăește în multe dintre întâmplările profunde, dar pline de umor. Din distribuție fac parte actori precum Milo Ventimiglia, Mandy Moore sau Justin Hartley. Succesul înregistrat îl clasează printre cele mai apreciate seriale de dragoste și dramă, așadar acesta va ajunge chiar și la sezonul 6, după cum a anunțat NBC.

Gossip Girl

Printre cele mai populare filme seriale de dragoste cu adolescenți se numără și Gossip Girl. Printre protagoniști se numără Blake Lively, Penn Badgley și Chace Crawford. Acțiunea se desfășoară Upper East, New York, acolo unde niște adolescenți bogați încearcă să facă față relațiilor amoroase și dramelor prin care trec. După ce termină liceul și fiecare se concentrează pe colegiu sau diverse cariere, scandalurile iau amploare.

Poldark

Poldark, unul dintre cele mai apreciate filme seriale mai vechi are la bază romanul omonim scris de Winston Graham. Serialul îl are în centrul acțiunii pe Ross Poldark, un ofițer al armatei Marii Britanii, care se întoarce acasă, după Războiul American de Independență. Hotărât să-și reia viața de unde o lăsase, Ross este complet surprins de realitatea pe care o găsește. Toți apropiațiii săi erau convinși că a murit pe front, moștenirea sa e la un pas să se ducă de râpă, iar iubirea vieții sale aproape se căsătorise cu vărul lui.



