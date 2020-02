Filme pentru copii: cele mai frumoase filme în limba română și nu numai

Lumi fascinante, povești cu tâlc, personaje incredibile puse în situații cât se poate de firești, toate acestea și multe altele se regăsesc în filmele pentru copii.

Este adevărat că niciun copil nu ar trebui să petreacă foarte mult timp în fața unui ecran. Însă atunci când acest lucru se întâmplă cu măsură, iar ceea ce vede este educativ, îi stimulează imaginația și creativitatea, balanța se înclină pozitiv. În plus, cu adevărat memorabile sunt acele filme pentru copii pe care cei mici le văd alături de părinții lor. Timpul petrecut împreună, chiar și în fața televizorului, cu un bol de popcorn în mână, va fi apreciat de copil, poate mai mult decât filmul în sine.

Așadar, iată o selecție a celor mai apreciate filme, în limba română și nu numai:

Cele mai apreciate filme pentru copii

Inside Out – Întors pe dos

Inside Out sau Întors pe dos, așa cum a fost tradus în limba română, este considerat unul dintre cele mai bune filme pentru copii și s-a bucurat nu doar de încasări record, ci și de aprecierea criticilor din lumea întreagă. Filmul este o poveste extraordinară despre emoții, o metaforă a felului cum trăirile și emoțiile din copilărie au impact asupra noastră și ne definesc. Riley, o fetiță de 11 ani, este pusă în situația de a se adapta o viață cu totul nouă, după ce părinții ei decid să se mute într-un alt oraș. Iar Bucuria, Frica, Furia, Dezgustul și Tristețea sunt cele cinci emoții care încearcă să o sfătuiască pe Riley în această perioadă dificilă de tranziție. Inside Out este un film pentru copii ce merită văzut de întreaga familie.

Trailer Inside Out:



Ugly Dolls

Deși nu se numără printre cele mai cunoscute filme pentru copii, Ugly Dolls sau Păpuși în Bucluc, cum a fost titlul filmului animat dublat în limba română, merită văzut.

Animația UglyDolls – Păpuși în Bucluc este un filme educativ pentru copii care promovează frumusețea interioară și prietenia adevărată. Povestea este bazată pe contradicția dintre cele două lumi – orășelul Uglyville, unde ciudățenia este celebrată, particularitățile sunt apreciate, iar frumusețea este sărbătorită dincolo de aparențe – și Perfection, un oraș în care mai multe păpuși convenționale sunt antrenate conform celor mai înalte standarde de frumusețe și dsiciplină. Moxy este una dintre păpușile care trăiesc în Uglyville și care iubește viața alături de prietenii ei veseli și unici în felul lor. Împreună, aceștia așteaptă ca, din când în când, din cer să mai cadă o altă păpușă unicat.

Deși viața în Uglyville este mereu viu colorată și prietenia este celebrată în fiecare zi, curiozitatea despre lumea de dincolo de granițe nu le dă pace. Așadar, Moxy și prietenii ei fac tot pposibilul și pornesc într-o adevărată aventură pentru a ajunge în Perfection. Odată ajunși acolo, Moxy și prietenii ei ajung să fie subiectul multor răutăți puse la cale de Lou, păpușa perfectă, responsabilă de antrenarea recruților. Aici, păpuşile vor afla ce înseamnă să fie diferite și cât de grea e lupta pentru a fi iubite, totul pentru a descoperi, într-un final, că nu perfecțiunea te face să fii iubit, ci curajul de a fi tu însuți.

Trailer UglyDolss



Up – Deasupra tuturor

Up, tradus în limba română Deasupra tuturor este considerat unul dintre cele mai amuzante filme pentru copii produse vreodată de Disney Pixar. El are la bază povestea unui bătrân vânzător de baloane care vrea să îndeplinească ultima dorință a soției sale, aceea de a ajunge la Cascada Paradisului. Bătrânul decide să pornească în aventură zburând cu casa sa, condusă în aer de o mulțime imensă de baloane. Totul ia însă o întorsătură neașteptat în momentul „decolării”, pentru că, pe prispa casei lui se afla și un entuziast puști de opt ani.

Trailer Up



Ratatouile

Regizat de Brad Pitt și lansat în 2007, Ratatouille este, de asemenea, printre cele mai apreciate filme pentru copii din ultimele decenii. El are la bază aventurile lui Remy, un șobolan ce visează să devină bucătar. Dar pentru că lumea era complet dezgustată de șobolani și nu ar fi avut niciodată o șansă să-și arate geniul, el încearcă să-și atingă scopul printr-o înțelegere cu un băiat ce duce gunoiul de la un restaurant din Paris. Filmul a câștigat multe premii printre care și Academy Award for Best Animated Feature.

Trailer Ratatouille



Pete’s Dragon- Pete și dragonul

Pete și dragonul, așa cum este tradus titlul filmului în limba română, este un remake după filmului muzical din 1977 cu același nume. Nu doar tehnica cinematografică a fost schimbată apelând la noi tehnologii, ci, pe alocuri și povestea originală.

Acțiunea se desfășoară într-un orășel de la marginea unei păduri, în zilele noastre. Copilul este găsit de pădureasa Grace Meacham (Bryce Dallas Howard), care vrea să afle adevărul despre misteriosul său companion. Pete este stăpânul și singurul prieten al dragonului care poate deveni invizibil. Simpatica creatură se folosea de această putere a sa pentru că, odată descoperit, ar fi înspăimântat tot satul. Dar oamenii nu pot accesta nici faptul că Pete voia să trăiască în pădure și nici existența unui dragon, așa că vor încerca să vâneze creatura și vor face tot posibilul să-l convingă pe Pete să revină în sat.

Trailer Pete’s Dragon



Frozen 1 și 2 – Regatul de Gheață 1 și 2

Iubit de fetițele din lumea întreagă și nu doar de ele, Frozen este cu siguranță unul dintre cele mai populare filme pentru copii, iar încasările sale dovedesc acest lucru. Pelicula are la bază povestea a două surori, Ana și Elsa, care au devenit eroinele preferate a milioane de copile de pe tot globul. Frozen II a fost lansat în 2019 și s-a bucurat de un succes incredibil, atât în rândul copiilor, dar și în rândul părinților acestora.

Povestea în cea de-a doua parte începe la ceva vreme după evenimentele din primul film, când locuitorii din Arendelle se bucură de pace. Deși la început marea provocare pare a fi dorința lui Kristoff de a o cere pe Ana în căsătorie, totul ia o întosătură neașteptată când Elsa începe să audă tot mai des un cântec de leagăn din copilărie pe care-l percepe ca pe o chemare.

Până la urmă, o ameninţare învăluită în mister şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie la fel de luminos precum cred cele două surori le vor arunca pe eroine într-o nouă aventură.

Trailer Frozen 2



Harry Potter

Seria de filme pentru copii Harry Potter, realizată după cărțile cu același nume, s-a bucurat de un succes răsunător în lumea îngtreagă, atât printre copii, cât și printre adulți. Harry Potter vorbește despre puterea binelui, despre prietenie și familie, despre curajul de a lupta pentru lucrurile în care crezi.

Acțiunea tratează o lume a vrăjitorilor, protagonist fiind un tânăr vrăjitor numit Harry Potter, alături de prietenii lui Ron Weasley și Hermione Granger. Cea mai mare parte din poveste se desfășoară la Hogwarts, Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii, o școală pentru tinerii vrăjitori și magicieni. Punctul central al poveștii îl reprezintă conflictul dintre Harry și întunecatul vrăjitor Voldemort, care i-a ucis pe părinții lui Harry în misiunea sa de a cuceri lumea vrăjitoriei.

Trailer Harry Potter 2005



The Lion King

Considerat unul dintre cele mai bune filme pentru copii din toate timpurile, primul The Lion King / Regele leu produs de Disney, în 1994, a câștigat numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun cântec original – Can you feel the love tonight, interpretată de Elton John. Ultima variantă a filmului a fost lansată în 2019, și s-a bucurat de un adevărat succes, Producătorii au ținut să păstreze spiritul inițial al filmului original și, în același timp, să adauge o notă modernă prin elementele de animație, artistice, muzică și umor.

Trailer The Lion King



Toy Story

Seria de filme pentru copii Toy Story sau, în limba română – Povestea Jucăriilor, spune povestea incredibilă a unor jucarii care își trăiesc propria viață atunci când nu e nimeni în jur care să le vada. Acestea se atașează foarte tare de Andy, copilul care le deține și îl vor iubi indiferent de situație.

Trailer Toy Story 4



Filme pentru copii în limba română

Veronica

Unul dintre cele mai iubite filme pentru copii românești, Veronica trezește amintiri multora dintre adulții de astăzi. Este povestea de viață a unei fetițe pline de viață, care trăiește într-un cămin de copii. Iar întâmplările prin care Veronica trece devin adevărate pilde. Ea va întâlni în drumul ei în viață o serie de obstacole precum: răutate, minciună, însă va învăța și ce înseamnă prietenia adevărată, bunătatea, curajul și altruismul.

Trailer Veronica



Maria Mirabela

Un alt îndrgit film românesc pentru copii foarte vechi este Maria Mirabela. Filmul evidențiază cele trei elemente vitale ale naturii: apa, focul și aerul. Cele trei personaje animate Oache, Scăpărici și Omide sunt cele care dau farmec filmului alături de cele două surori Maria și Mirabela.

Trailer Maria Mirabela



Întâmplări cu Alexandra

Amuzant și educativ, Întâmplări cu Alexandra, unul dintre cele mai populare filme pentru copii românești, are la bază povestea unei fetițe care rămâne acasă cu tatăl e, în timp ce mama este plecată într-o călătorie de serviciu. Filmul tratează relația dintre părinte și copil, cei doi încercând să se descurce împreună. Ambii vor fi supuși unor provocări, tatăl va trebui să-și păstreze calmul când fetița boacăne, iar copila va trebui să învețe să fie disciplinată.

Filme pentru copii în limba română- Trailer Întâmplări cu Alexandra



Dumbrava minunată

Povestea Lizucăi și a lui Patrocle, cățelul ei, a fost iubită de mulți dintre copiii deveniți azi, la rândul lor, părinți. Lizuca este o fetiță de cinci ani care rămâne fără mamă, iar mama vitregă decide să o ia din casa bunicilor. Copleșită de dor și de lipsa afecțiunii, Lizuca își găsește consolarea alături de simpaticul Patrocle.

Trailer Dumbrava Minunată



Filme pentru copii dublate în lima română, pe Netflix

Crăciunul Angelei

Unul dintre cele mai emoționante filme pentru copii dublate în limba română pe Netflix, Crăciunul Angelei poate fi văzut oricând cu drag. Este adevărat că este o poveste de Crăciun, dar gingășia și lecțiile de viață din film sunt potrivite pentru orice altă perioadă din an. Angela este o fetiță ce provine dintr-o familie foarte săracă. Ea trăiește împreună cu mama și frații ei într-o casă friguroasă și mai mult decât modestă. Totuși, greutățile vieții nu o opresc din a fi iubitoare, curajoasă și generoasă, chiar dacă asta o va băga în bucluc.

Trailer Crăciunul Angelei



Charlie și Fabrica de Ciocolată

Unul dintre cele mai populare filme pentru copii dublate în limba română pe Netflix este Charlie și Fabrica de Ciocolată. Acesta spune povestea unui excentric producător de ciocolată, Willy Wonka, interpretat de inegalabilul Johnny Depp și un băiat cu un suflet de aur dintr-o familie săracă. Într-o bună zi, Wonka face un anunț uimitor, mai exact își va deschide fabrica și va dezvălui toate secretele și magia acesteia pentru cinci copii norocoși care vor găsi bilețele aurii ascunse în interiorul a cinci batoane de ciocolată. Charlie și Fabrica de ciocolată are intenția de a fi mai mult decât un film pentru copii, se vrea a fi o adevărată lecție de viață.

Trailer Charlie and The Chocolate Factory



Lama Lama

Lama Lama este un filmserial educativ pentru copii ce poate fi văzut pe Netflix, dublat în limba română, dar și în varianta originală în engleză, Așa cum reiese și din titlu, filmul are la bază poveștile și peripețiile pline de haz ale unei lame, ale familiei și prietenilor ei. Fiind foarte atent creat și având multe mesaje motivaționale, filmul poate fi urmărit chiar și de copii preșcolari.

Trailer Lama Lama



Alvin și Veverițele

Aflat printre cele mai populare filme pentru copii de pe Netflix, Alvin și Veverițele – Alvin and the Chipmunks poate fi urmărit atât în engleză cât și dublat în limba română. Iubit de copiii din lumea întreagă, filmul îi are drept eroi pe Alvin, Theodore şi Simon, cei trei frați veverițe muzicanți care intră tot timpul în bucluc. Filmul nu mate are nevoie de nicio prezentare, are o istorie de mai bine de cinci decenii și este printre cele mai apreciate animații din toate timpurile.

Trailer Alvin and the Chipmunks 2015



Bucuria Cuvintelor

Word Party sau Bucuria Cuvintelor este, de asemenea, unul dintre filmele pentru copii educative ce pot fi urmărite și dublate în limba română, pe Netflix. Serialul ce a ajuns deja la sezonul 4 are la bază povestea animăluțelor Franny, Bailey, Kip, Lulu și Tilly, care s-au împrietenit și care învață și se distrează împreună. Filmul este recomandat chiar și copiilor de grădiniță.



Îți recomandăm și:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro