  MENIU  
Home > Divertisment > Cele mai bune filme Netflix care au dat topurile peste cap. Surpriza de pe primul loc a depășit toate așteptările publicului

Cele mai bune filme Netflix care au dat topurile peste cap. Surpriza de pe primul loc a depășit toate așteptările publicului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

La început de februarie, clasamentul global al filmelor de pe Netflix arată o competiție intensă, dar și o preferință clară a publicului pentru producții tensionate, cu ritm alert și teme morale puternice. În fruntea listei se află, fără surprize, „The Rip”, care își păstrează poziția de lider mondial încă de la lansare.

În spatele său, titluri europene, producții asiatice și filme nostalgice completează un top divers, urmărit de milioane de abonați din întreaga lume.

1. The Rip – un thriller care nu cedează terenul

„The Rip” continuă să fie cel mai vizionat film de pe Netflix la nivel global, menținându-se pe primul loc încă din 16 ianuarie. Regizat de Joe Carnahan, filmul îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck într-o poveste despre un jaf care se destramă sub presiune, trădări și violență crescândă. Atmosfera apăsătoare, ritmul intens și jocul actoricesc solid au transformat filmul într-un fenomen internațional, amplificat și de premiile recente care i-au crescut vizibilitatea.

2. The Big Fake – Italia întunecată a anilor ’70 revine în prim-plan

Pe locul doi se menține „The Big Fake”, thrillerul italian inspirat din evenimente reale din perioada „anilor de plumb”. Filmul urmărește povestea unui falsificator implicat în rețele criminale și în jocuri politice obscure, într-o epocă în care granița dintre stat și subteran era extrem de fragilă. Tonul matur, ancorarea în istorie și tensiunea politică au făcut ca filmul să devină unul dintre cele mai discutate titluri internaționale ale momentului.

Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
Recomandarea zilei

3. Skyscraper Live – adrenalina la 500 de metri înălțime

Pe poziția a treia se află „Zgârie-nori Live”, un film-eveniment care îl urmărește pe celebrul alpinist Alex Honnold în timp ce escaladează free solo Taipei 101, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Transmis în timp real, fără corzi de siguranță, proiectul oferă o experiență cinematografică unică, în care fiecare mișcare devine un moment de tensiune pură. Chiar dacă publicul știe deja finalul, spectacolul vizual și performanța extremă continuă să atragă milioane de vizionări.

4. A Royal Winter – romantism de sezon într-o poveste ca de basm

Locul patru este ocupat de „O iarnă regală”, o dramă romantică ideală pentru cei care caută un film relaxant și cald. Povestea urmărește o studentă americană aflată în Europa de sărbători, care descoperă că bărbatul de care se îndrăgostește este, de fapt, un prinț moștenitor. Decorul regal, atmosfera de iarnă și dinamica dintre datorie și dorință fac din acest film o alegere perfectă pentru publicul care preferă poveștile de tip „comfort watch”.

„Aveți puțin bun simț!” Ilie Bolojan a răbufnit după ce lumea a început să vorbească despre ceasul lui. Cât costă, de fapt, ceasul premierului și ce s-a mai aflat acum despre accesoriul care a stârnit dezbateri aprinse. "E ieftin!"
„Aveți puțin bun simț!” Ilie Bolojan a răbufnit după ce lumea a început să vorbească despre ceasul lui. Cât costă, de fapt, ceasul premierului și ce s-a mai aflat acum despre accesoriul care a stârnit dezbateri aprinse. "E ieftin!"
Recomandarea zilei

5. 96 Minutes – un thriller taiwanez care nu lasă timp de respiro

Pe locul cinci se află „96 de minute”, un film taiwanez construit în jurul unui incident violent care escaladează rapid. Acțiunea se desfășoară într-un interval de timp comprimat, iar fiecare decizie greșită amplifică tensiunea. Ritmul alert și atmosfera claustrofobă au transformat filmul într-un hit internațional.

6. Sweet Home Alabama – nostalgia revine în forță

Comedia romantică „Sweet Home Alabama”, lansată în 2002, revine spectaculos în top, ocupând locul șase. Reese Witherspoon interpretează o creatoare de modă care se întoarce în orașul natal pentru a închide un capitol sentimental rămas nerezolvat. Filmul atrage acum un val nou de spectatori, dornici de povești calde și optimiste.

Citeşte şi: Catalina Sandino Moreno și Sasha Calle, detalii exclusive din culisele thrillerului Netflix „The Rip”. Ce nu s-a văzut în film: „De fiecare dată când trebuia să lucrez cu el, trebuia să iau Benadryl”

Citeşte și: Actorul Tony Germano a murit la 55 de ani. Starul Netflix a căzut de pe acoperișul casei sale

7. Max – loialitate, traumă și vindecare

Pe poziția a șaptea se află „Max”, o dramă emoționantă despre un câine militar traumatizat care ajunge în grija familiei soldatului decedat. Relația care se dezvoltă între animal și adolescentul familiei oferă un amestec de emoție, tensiune și speranță, motiv pentru care filmul continuă să fie urmărit intens.

8. Dhurandhar – acțiune indiană cu miză morală

Locul opt este ocupat de „Dhurandhar”, o dramă de acțiune indiană centrată pe răzbunare, putere și coduri morale personale. Filmul combină scene de acțiune stilizate cu un conflict emoțional puternic, atrăgând publicul internațional pasionat de cinemaul indian.

9. Kidnapped: Elizabeth Smart – realitatea care nu poate fi ignorată

Documentarul „Răpirea: Elizabeth Smart” se află pe locul nouă, aducând în top o poveste true crime care continuă să fascineze și să tulbure publicul. Interesul constant pentru cazurile reale explică prezența sa stabilă în clasament.

10. In the Land of Saints and Sinners – un thriller irlandez cu atmosferă apăsătoare

Topul este închis de „In the Land of Saints and Sinners”, un thriller irlandez plasat într-un sat izolat, unde trecutul violent al unor bărbați în vârstă se ciocnește cu o amenințare prezentă. Filmul pune accent pe atmosferă, vină și consecințele tăcute ale istoriei personale, atrăgând publicul care preferă poveștile criminale introspective.

Foto – caprtură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Fanatik
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
GSP.ro
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Gata, nu se mai ascund! Cum a apărut Cătălin Scărlătescu alături de iubita lui, focoasa arhitectă tânără, blondă și frumoasă! Imaginea care i-a uimit pe fani: “M-a scos la o plimbare cu liftul”
Elle
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: „Ca să înțeleagă toată lumea…”
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: „Ca să înțeleagă toată lumea…”
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Burusuc, declarație surpriză despre ce bani primește la Antena 1. "Mai mulți decât la Kanal D!" Ce spune despre noul proiect
Burusuc, declarație surpriză despre ce bani primește la Antena 1. "Mai mulți decât la Kanal D!" Ce spune despre noul proiect
Teodora Tompea pleacă de la Digi24 după 13 ani. La ce post o vom vedea de acum încolo
Teodora Tompea pleacă de la Digi24 după 13 ani. La ce post o vom vedea de acum încolo
Theo Rose, dezvăluiri despre fiul ei, Sasha: „Tata îl antrenează la fotbal și box. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi”. Cum a reacționat vedeta
Theo Rose, dezvăluiri despre fiul ei, Sasha: „Tata îl antrenează la fotbal și box. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi”. Cum a reacționat vedeta
Maia Morgenstern, mesaj emoționant de ziua nepotului ei, Amos Ezra Iancu. Băiețelul Cabiriei a împlinit cinci luni: „Bombo a devenit mămică”
Maia Morgenstern, mesaj emoționant de ziua nepotului ei, Amos Ezra Iancu. Băiețelul Cabiriei a împlinit cinci luni: „Bombo a devenit mămică”
Observator News
Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem
Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem
Libertatea pentru Femei
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă sanitară: autoritățile cer populației să evite ieșirile din cauza unui virus cu șase simptome
Alertă sanitară: autoritățile cer populației să evite ieșirile din cauza unui virus cu șase simptome
Medicii cardiologi avertizează: Un aliment congelat consumat frecvent poate afecta sănătatea inimii
Medicii cardiologi avertizează: Un aliment congelat consumat frecvent poate afecta sănătatea inimii
Uitați de siropurile scumpe: Acest remediu natural face minuni pentru tuse
Uitați de siropurile scumpe: Acest remediu natural face minuni pentru tuse
Dr. Oana Bucur, despre dieta în SIFO: „ Nu vă blocați în…”
Dr. Oana Bucur, despre dieta în SIFO: „ Nu vă blocați în…”
TV Mania
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Val de plecări la Kanal D: Lista „greilor” care au abandonat echipa în ultimii doi ani. Denise Rifai și Bursucu', printre nume
Val de plecări la Kanal D: Lista „greilor” care au abandonat echipa în ultimii doi ani. Denise Rifai și Bursucu', printre nume
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton