Cele mai bune filme Netflix care au dat topurile peste cap. Surpriza de pe primul loc a depășit toate așteptările publicului

La început de februarie, clasamentul global al filmelor de pe Netflix arată o competiție intensă, dar și o preferință clară a publicului pentru producții tensionate, cu ritm alert și teme morale puternice. În fruntea listei se află, fără surprize, „The Rip”, care își păstrează poziția de lider mondial încă de la lansare.

În spatele său, titluri europene, producții asiatice și filme nostalgice completează un top divers, urmărit de milioane de abonați din întreaga lume.

1. The Rip – un thriller care nu cedează terenul

„The Rip” continuă să fie cel mai vizionat film de pe Netflix la nivel global, menținându-se pe primul loc încă din 16 ianuarie. Regizat de Joe Carnahan, filmul îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck într-o poveste despre un jaf care se destramă sub presiune, trădări și violență crescândă. Atmosfera apăsătoare, ritmul intens și jocul actoricesc solid au transformat filmul într-un fenomen internațional, amplificat și de premiile recente care i-au crescut vizibilitatea.

2. The Big Fake – Italia întunecată a anilor ’70 revine în prim-plan

Pe locul doi se menține „The Big Fake”, thrillerul italian inspirat din evenimente reale din perioada „anilor de plumb”. Filmul urmărește povestea unui falsificator implicat în rețele criminale și în jocuri politice obscure, într-o epocă în care granița dintre stat și subteran era extrem de fragilă. Tonul matur, ancorarea în istorie și tensiunea politică au făcut ca filmul să devină unul dintre cele mai discutate titluri internaționale ale momentului.

3. Skyscraper Live – adrenalina la 500 de metri înălțime

Pe poziția a treia se află „Zgârie-nori Live”, un film-eveniment care îl urmărește pe celebrul alpinist Alex Honnold în timp ce escaladează free solo Taipei 101, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Transmis în timp real, fără corzi de siguranță, proiectul oferă o experiență cinematografică unică, în care fiecare mișcare devine un moment de tensiune pură. Chiar dacă publicul știe deja finalul, spectacolul vizual și performanța extremă continuă să atragă milioane de vizionări.

4. A Royal Winter – romantism de sezon într-o poveste ca de basm

Locul patru este ocupat de „O iarnă regală”, o dramă romantică ideală pentru cei care caută un film relaxant și cald. Povestea urmărește o studentă americană aflată în Europa de sărbători, care descoperă că bărbatul de care se îndrăgostește este, de fapt, un prinț moștenitor. Decorul regal, atmosfera de iarnă și dinamica dintre datorie și dorință fac din acest film o alegere perfectă pentru publicul care preferă poveștile de tip „comfort watch”.

5. 96 Minutes – un thriller taiwanez care nu lasă timp de respiro

Pe locul cinci se află „96 de minute”, un film taiwanez construit în jurul unui incident violent care escaladează rapid. Acțiunea se desfășoară într-un interval de timp comprimat, iar fiecare decizie greșită amplifică tensiunea. Ritmul alert și atmosfera claustrofobă au transformat filmul într-un hit internațional.

6. Sweet Home Alabama – nostalgia revine în forță

Comedia romantică „Sweet Home Alabama”, lansată în 2002, revine spectaculos în top, ocupând locul șase. Reese Witherspoon interpretează o creatoare de modă care se întoarce în orașul natal pentru a închide un capitol sentimental rămas nerezolvat. Filmul atrage acum un val nou de spectatori, dornici de povești calde și optimiste.

7. Max – loialitate, traumă și vindecare

Pe poziția a șaptea se află „Max”, o dramă emoționantă despre un câine militar traumatizat care ajunge în grija familiei soldatului decedat. Relația care se dezvoltă între animal și adolescentul familiei oferă un amestec de emoție, tensiune și speranță, motiv pentru care filmul continuă să fie urmărit intens.

8. Dhurandhar – acțiune indiană cu miză morală

Locul opt este ocupat de „Dhurandhar”, o dramă de acțiune indiană centrată pe răzbunare, putere și coduri morale personale. Filmul combină scene de acțiune stilizate cu un conflict emoțional puternic, atrăgând publicul internațional pasionat de cinemaul indian.

9. Kidnapped: Elizabeth Smart – realitatea care nu poate fi ignorată

Documentarul „Răpirea: Elizabeth Smart” se află pe locul nouă, aducând în top o poveste true crime care continuă să fascineze și să tulbure publicul. Interesul constant pentru cazurile reale explică prezența sa stabilă în clasament.

10. In the Land of Saints and Sinners – un thriller irlandez cu atmosferă apăsătoare

Topul este închis de „In the Land of Saints and Sinners”, un thriller irlandez plasat într-un sat izolat, unde trecutul violent al unor bărbați în vârstă se ciocnește cu o amenințare prezentă. Filmul pune accent pe atmosferă, vină și consecințele tăcute ale istoriei personale, atrăgând publicul care preferă poveștile criminale introspective.

Foto – caprtură video

