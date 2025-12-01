  MENIU  
Actorul Tony Germano a murit la 55 de ani. Starul Netflix a căzut de pe acoperișul casei sale

Actorul Tony Germano a murit la 55 de ani. Starul Netflix a căzut de pe acoperișul casei sale

Raluca Vițu
Actualizat 01.12.2025, 10:51

Actorul și artistul vocal brazilian Tony Germano a murit la vârsta de 55 de ani, după ce a căzut de pe acoperișul locuinței sale.

Tragicul accident s-a produs la locuința sa din São Paulo, în timpul unor renovări, potrivit publicațiilor locale Folha de São Paulo și O Estado de São Paulo. Conform Folha de São Paulo, înainte de accident Germano locuia la casa părinților săi din Brazilia, moment în care și-a pierdut echilibrul.

Cariera în dublaj și televiziune

Tony a realizat dublaje în limba portugheză pentru serialul Nickelodeon „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” și pentru producția Netflix „Go, Dog, Go!”.

Actorul a avut, de asemenea, roluri în versiunea live-action din 2017 a filmului Disney „Frumoasa și Bestia”, precum și în spectacole de teatru precum „Fantoma de la Operă”, „Jekyll & Hyde” și „Miss Saigon”. O slujbă de comemorare pentru Germano a avut loc la Cimitirul Bosque da Paz din Vargem Grande Paulista, joi, 27 noiembrie, urmată de înmormântare, conform reprezentanților săi.

Germano era cunoscut pentru dublajele sale în portugheză din „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” (Nickelodeon), „Go, Dog, Go!” (Netflix) și pentru contribuția la coloana sonoră a filmului Disney „Frumoasa și Bestia” (2017). Vocea sa a apărut și în proiecte precum „Elena din Avalor” și „Muppets”.

Activitatea sa pe scenă a inclus roluri în „Fantoma de la Operă”, „Miss Saigon” și „Jekyll & Hyde”. Pe ecran, a apărut recent în filmul „Labirintul băieților pierduți” (2025), unde l-a interpretat pe Doctorul Lauro, și în producția „Un an de neuitat: Toamna” (2023), conform IMDB. Actorul Miguel Falabella l-a omagiat pe Instagram, descriindu-l drept „un profesionist de neatins”, „un prieten drag” și „un actor talentat”. „Am avut privilegiul de a lucra alături de el în câteva producții”, a scris Falabella, lăudând realizările lui Germano.

Apropiații lui Tony, devastați de moartea actorului

Matheus Marchetti, regizorul filmului „Labirintul băieților pierduți”, a împărtășit la rândul său vestea pe Instagram, într-un mesaj în care a mărturisit că parteneriatul lor creativ „părea că va dura pentru totdeauna”. Marchetti l-a descris pe Germano ca pe o „figură paternă” pe platou și „o persoană pe care oricare dintre noi se putea baza”.

„Sunt atât de norocos că am întâlnit un suflet atât de generos, talentat și plin de farmec precum Tony Germano. Este un dar dintre cele mai rare”, a adăugat Marchetti.

