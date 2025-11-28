Actorul Valentin Voicilă, una dintre figurile emblematice ale scenei arădene, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Născut în 1958 la Brăila, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde l-a avut profesor pe Amza Pellea, Voicilă și-a dedicat întreaga viață teatrului și comunității.

De la Bulandra la Arad

Încă din primul an de studenție, Valentin Voicilă a urcat pe scena Teatrului Bulandra, demonstrând talentul și pasiunea care aveau să-l definească. A continuat la Teatrul din Baia Mare, iar apoi la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, unde a devenit o prezență constantă și iubită de public. Cariera sa cinematografică a inclus roluri în șapte filme, printre care „Liceenii” (1987), „Undeva în Est” (1991) și „Damen Tango” (2004).

Implicarea actorului în viața publică

În decembrie 1989, Valentin Voicilă s-a aflat în primele rânduri ale schimbării. A preluat conducerea județului Arad pe 22 decembrie și a reprezentat comunitatea în Parlamentul României, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad. Dincolo de scenă, a rămas un om activ în viața civică și culturală a orașului.

După Revoluția din 1989, Valentin Voicilă și-a continuat implicarea în viața civică, fiind prezent la comemorări, conferințe, expoziții și dezbateri publice dedicate libertății și responsabilității sociale. A transmis generațiilor tinere lecțiile istoriei, vorbind despre rolul Aradului în decembrie 1989 și despre jertfa martirilor locali. Cu timpul, personalitatea sa a devenit un reper pentru comunitate, un liant între scena artistică și spațiul politic al tranziției românești.

În primăvara anului 2024, a fost grav rănit într-un accident rutier și internat la Spitalul Județean Arad, suferind multiple traumatisme. Deși medicii au depus eforturi considerabile, starea lui de sănătate a rămas precară în ultimele luni de viață.

Mesajul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”

Instituția unde Voicilă și-a petrecut mare parte din carieră a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii: “Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat. Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”

