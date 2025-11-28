Primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, a murit după ce a făcut infarct în mașină

Comuna Gogoșu din județul Mehedinți a fost zguduită de un eveniment tragic. Primarul localității, Jean Rogoveanu, a încetat din viață după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în mașină, alături de iubita sa, care îl ducea la serviciu.

Incidentul s-a produs pe DN 56A, pe Calea Hinovei, iar în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, edilul nu a mai putut fi salvat.

Eforturile medicilor au fost zadarnice

Potrivit martorilor și surselor medicale, Rogoveanu a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se îndrepta spre serviciu. Mașina a oprit într-o benzinărie, unde echipajul de ambulanță a încercat să îl resusciteze. Starea sa era critică încă de la început, iar toate manevrele de salvare s-au dovedit inutile. Primarul a fost declarat decedat la fața locului.

Un edil cu trecut controversat

Jean Rogoveanu era o figură cunoscută în comunitate, dar și una controversată, notează Observator. În iunie 2024, a câștigat un nou mandat de primar, după o campanie electorală neobișnuită, în care s-a confruntat cu fosta sa soție.

Primarul a intrat în cursă din partea Partidului Social Democrat (PSD), însă competiția a căpătat o dimensiune neașteptată și tensionată, întrucât printre contracandidați s-a aflat chiar fosta sa soție, Ileana‑Codruța Rogoveanu, care și-a anunțat candidatura din partea Partidului Național Liberal (PNL). Campania s-a desfășurat pe fondul divorțului recent dintre cei doi, ceea ce a amplificat tensiunile. În declarațiile sale publice, Jean Rogoveanu a afirmat că a perceput gestul fostei soții ca fiind „un act de răzbunare sau nebunie”.

În 2023, soția primarului a sesizat autoritățile printr-un apel la 112, acuzându-l de violență domestică. În urma plângerii, poliția a intervenit și a emis un ordin de protecție provizoriu.

De-a lungul timpului, edilul a fost implicat în mai multe scandaluri. Unul dintre cele mai mediatizate a vizat achiziția a trei telefoane mobile în valoare de 6.000 de euro, cumpărate din bani publici și distribuite către el, viceprimar și o angajată a primăriei.

Citeşte şi: Actrița Jill Freud a murit la 98 de ani. A fost căsătorită cu nepotul lui Sigmund Freud

Citeşte şi: Doliu în lumea modei. A murit Pam Hogg, „regina nonconformistă a modei scoțiene”

Citeşte şi: Jellybean Johnson, membru fondator al trupei lui Prince, „The Time”, a murit la 69 de ani

Citeşte şi: Valentina Basiul a murit la 43 de ani: „A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie”

Ce avere avea Jean Rogoveanu

Jean Rogoveanu avea o avere impresionantă concentrată în special în terenuri și proprietăți imobiliare, potrivit Fanatik. Conform declarației de avere, acesta deținea nu mai puțin de 83 de terenuri în comuna Gogoșu, însumând aproximativ 195 de hectare de teren arabil, un hectar de teren intravilan și trei hectare de pădure. În plus, era proprietarul a patru case.

O parte dintre bunuri le avea în coproprietate cu fosta sa soție, Ileana‑Codruța Rogoveanu, printre acestea numărându-se un teren intravilan de 487 de metri pătrați în Drobeta‑Turnu Severin, achiziționat în 2019, și un teren agricol de 10 hectare în comuna Gogoșu, cumpărat în 2014.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News