Actrița Jill Freud a murit la 98 de ani. A fost căsătorită cu nepotul lui Sigmund Freud

Actrița Jill Freud a murit la 98 de ani. A fost căsătorită cu nepotul lui Sigmund Freud

Raluca Vițu
Actualizat 26.11.2025, 10:07

Actrița Jill Freud, cunoscută pentru ultimul ei rol pe marele ecran în filmul “Love Actually” și pentru faptul că a fost sursa de inspirație pentru personajul Lucy din „Cronicile din Narnia” ale lui C.S. Lewis, a încetat din viață la vârsta de 98 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Emma Freud.

O viață dedicată teatrului și filmului

Născută June Flewett, la doar 16 ani a fost evacuată din Londra, în timpul Blitzului, într-o suburbie a Oxfordului. Acolo a fost primită de „Jack” Lewis și mama lui adoptivă. „Citise deja Scrisorile lui Zgândărilă și, fiind o mică catolică devotată la acea vreme, cartea lui Christian Behaviour. Nu știam însă că Jack Lewis era C.S. Lewis. Două săptămâni mai târziu am văzut cărțile lui pe raft și am făcut legătura. Atunci am realizat că omul la care locuiam era eroul meu literar”, povestea ea într-un interviu din 2005.

În Oxford, i-a cunoscut și pe prietenii apropiați ai lui Lewis: scriitorul J.R.R. Tolkien și Alexander Fleming, descoperitorul penicilinei.

Între 1949 și 1954, Lewis a scris „Cronicile din Narnia”. Deși Jill a citit cărțile, abia decenii mai târziu a aflat că Lucy Pevensie – unul dintre cele patru personaje centrale și protagonista a trei dintre cele șapte volume – fusese inspirată de ea.Nu aveam nicio idee că am vreo legătură cu povestea până acum trei ani, când fiul vitreg al lui Lewis mi-a scris: ‘Presupun că știi că ești prototipul pentru Lucy?’ Nu știam. Cred că ar trebui să recitesc cartea, să văd cum sunt de fapt”, spunea ea.

La 18 ani, Jill a părăsit cercul lui Lewis pentru a urma cursurile Royal Academy of Dramatic Art, pe care acesta i le-a plătit. Și-a luat numele de scenă Jill Raymond și a avut o carieră pe scena londoneză din West End, dar și în piese radiofonice și televiziune britanică.

În 1950 s-a căsătorit cu Clement Freud, personalitate TV și radio, nepot al lui Sigmund Freud și fratele artistului Lucian Freud. Clement a devenit ulterior parlamentar liberal și a fost înnobilat, ceea ce a făcut din Jill „Lady Freud”. Potrivit fiicei sale, Lady Freud „a condus două companii de teatru în Suffolk timp de 30 de ani – angajând sute de actori care au iubit-o pentru pasiunea ei, grija ei, plăcinta ei cu carne, devotamentul pentru teatrul regional și angajamentul față de drepturile actorilor”.

Ultimul ei rol pe marele ecran a fost cel al lui Pat, menajera de la Downing Street, în „Love Actually” (2003), film scris și regizat de Richard Curtis – soțul fiicei sale Emma.

Printre ceilalți copii ai săi se numără Matthew Freud, directorul Freud Communications.

Omagiul fiicei sale, Emma Freud

Emma, fiica sa, a fost cea care a anunțat public trecerea în neființă a mamei sale celebre.

„Frumoasa mea mamă de 98 de ani și-a făcut ultima plecăciune. După o seară plină de iubire – în care știam că se pregătește să plece – înconjurată de copii, nepoți și pizza, la un moment dat ne-a spus tuturor să plecăm ca să poată adormi. Și nu s-a mai trezit. Ultimele ei cuvinte au fost ‘Vă iubesc’.

Copil fiind, a fost evacuată la Oxford și a locuit trei ani cu C.S. Lewis… el a creat personajul Lucy din Leul, Vrăjitoarea și Dulapul inspirându-se din ea.

A devenit actriță și producătoare, a condus două companii de teatru în Suffolk timp de 30 de ani – angajând sute de actori care au iubit-o pentru pasiunea ei, grija ei, plăcinta ei cu carne, devotamentul pentru teatrul regional și angajamentul față de drepturile actorilor. Ultimul ei rol de film a fost menajera de la Downing Street în Love Actually.

Avea același prânz în fiecare zi – un pahar de vin roșu și un pachet de chipsuri – iar în timpul pandemiei, la 93 de ani, izolată cu alte trei femei din familia Freud, participa în fiecare dimineață la un curs de step.

A fost mamă a 5 copii, bunică a 17 și străbunică a 7. Era plină de viață, imprevizibilă, bună, iubitoare și ștrengăreasă. Norocul cerului să primească un nou venit atât de strălucitor. ❤️ Jill Freud”.

