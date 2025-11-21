Spencer Lofranco, cunoscut cel mai bine pentru rolurile sale din Gotti, Jamesy Boy și Unbroken, a murit la doar 33 de ani. Iată ce s-a întâmplat cu actorul și ce mesaj a transmis familia îndoliată.

Spencer Lofranco a murit. Actorul avea doar 33 de ani

Actorul Spencer Lofranco a murit la doar 33 de ani. Fratele acestuia a transmis un mesaj emoționant.

„Pentru legenda @roccowinning. Fratele meu. Ai trăit o viață la care unii doar pot visa. Ai schimbat viețile oamenilor, iar acum ești cu Dumnezeu. Te voi iubi și îmi va fi mereu dor de tine, Bear. Odihnește-te în pace. 18 octombrie 1992 – 18 noiembrie 2025”, a transmis fratele lui Lofranco, Santino, prin Instagram joi, 20 noiembrie.

Citește și: A murit Doru Toma, fost simbol al FC Argeș. Avea 68 de ani

Deși Lofranco nu mai jucase un rol important de când l-a interpretat pe John Gotti Jr. în Gotti (2018), actorul de origine canadiană avea o comunitate mare de susținători pe rețelele de socializare.

„Plângea săptămâna trecută, voia să se lase de droguri pentru mama și tatăl lui. Îl afecta foarte tare. Odihnește-te în pace”, a comentat un utilizator, referindu-se la lupta publică a lui Lofranco cu dependența.

„Intram adesea pe live-urile lui și îi aminteam că este frumos, iubit și prețuit. Odihnește-te în pace, Bear”, a adăugat altcineva.

Citește și: Doliu în lumea filmului. Un actor celebru a murit

Lofranco intra frecvent live pe TikTok și Instagram pentru a-și arăta lucrările artistice și momente din viața de zi cu zi.

Cum a murit Spencer Lofranco

Potrivit TMZ, moartea lui Lofranco face obiectul unei investigații în curs în Columbia Britanică, Canada. Cauza morții nu a fost încă stabilită.

Publicația a mai raportat că tatăl lui Lofranco, Rocco, nu a făcut încă nicio declarație despre moartea fiului său.

Într-un interviu din 2014 pentru revista Interview, Lofranco a vorbit despre aspirațiile sale la Hollywood.

„Am decis că vreau să fiu actor la 17 ani. Am fost întotdeauna un tip amuzant, mereu încercam să-i fac pe oameni să râdă și eram mereu în centrul atenției”, scria el la vremea respectivă.

„Cred că am fost actor toată viața mea. În cele din urmă mi-am dat seama ce făceam, iar asta îmi aducea doar probleme. Am mers la cursuri de actorie vara. Apoi am făcut un an de conservator la New York Film Academy, și atunci am obținut rolul din Jamesy Boy”, a continuat Lofranco.

„Mama mea, în copilărie, a fost dansatoare, cântăreață de operă și a făcut și actorie. Uneori, mama mă lua cu ea la audiții, iar eu stăteam în sala de așteptare”, a adăugat el. „Tatăl meu nu voia să fiu actor; voia să fiu jucător de hochei și să devin avocat. Asta nu s-a întâmplat.”

Urmărește-ne pe Google News