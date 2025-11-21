FC Argeș este în doliu după pierderea unei legende a clubului. Doru Toma, fost mijlocaș și team manager al echipei, a murit la vârsta de 68 de ani, chiar în ziua meciului din etapa #17 a Ligii 1 împotriva Universității Craiova. Familia a anunțat decesul în dimineața zilei respective, iar cauzele rămân necunoscute.

Doru Toma, fost simbol al FC Argeș, a murit la 68 de ani

„Nea Tomiță”, cum era cunoscut de prieteni, a fost un om activ și dedicat clubului FC Argeș, relatează Golazo.ro. Într-un comunicat oficial, clubul a transmis: „Odihnă veșnică, Doru Toma! Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri”.

Doru Toma a fost format în academia clubului și a făcut parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979. Această echipă a rămas în istorie pentru meciurile memorabile împotriva unor cluburi europene de renume, precum Nottingham Forest, Panathinaikos și Valencia. După retragerea din cariera de jucător, Toma a continuat să sprijine FC Argeș, ocupând diverse funcții administrative, ultima fiind cea de team manager.

În semn de respect, FC Argeș a solicitat Federației Române de Fotbal și Ligii Profesioniste un moment de reculegere înaintea meciului cu Universitatea Craiova. „Stelele care cad, nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se mai arată în comunicatul clubului publicat pe Facebook.

Cine a fost Doru Toma

Născut pe 21 iulie 1957, la Pitești, Doru Toma și-a început cariera profesionistă pe 7 decembrie 1975, sub îndrumarea antrenorului Florin Halagian. A debutat cu o victorie împotriva lui Dinamo, scor 2-1. A fost parte din echipa care a câștigat ultimul titlu al clubului în sezonul 1978-1979.

După 11 ani petrecuți la FC Argeș, Toma a evoluat un sezon la Chimia Râmnicu Vâlcea, înainte de a reveni la Pitești, unde s-a retras în 1989.

În 2020, a fost numit organizator de competiții, iar ulterior a devenit team manager. Contribuția sa remarcabilă la istoria clubului FC Argeș rămâne un exemplu de devotament și pasiune pentru sport.

