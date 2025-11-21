  MENIU  
Andrei Zaharescu, rechemat în țară de Guvern. Fostul soț al Andreei Berecleanu era consul la Cape Town din 2013

Andrei Zaharescu, rechemat în țară de Guvern. Fostul soț al Andreei Berecleanu era consul la Cape Town din 2013

Oana Savin
21.11.2025, 09:29

Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, a fost chemat de Guvernul României înapoi în țară, după ce timp de 12 ani a fost consul la Cape Town, în Africa de Sud.

Andrei Zaharescu, rechemat în țară

Potrivit unei hotărâri de Guvern adoptată în ședința de joi, 20 noiembrie, Andrei Zaharescu, precum și consulii de la Bonn și Rio de Janeiro, sunt rechemați în România.

„Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

Nicolae Zaharescu – consul general, Consulatul General al României la Cape Town

Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro

Dan Moraru – consul general, Consulatul General al României la Bonn”, a transmis Guvernul într-un comunicat la finalul ședinței.

Andrei Zaharescu era consulul României la Cape Town din anul 2013. Înainte, el a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri și a fost însurat cu Andreea Berecleanu.

Conform art. 35, alin. (14) din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani. În țările cu condiții dificile, durata misiunii permanente în străinătate poate deveni chiar mai scurtă cu un an.

Citește și: Ce mare s-a făcut fiul Andreei Berecleanu al lui Andrei Zaharescu! Petru a împlinit 19 ani și seamănă leit cu tatăl lui

Citește și: Ce face și cum arată fiica lui Andrei Zaharescu din prima căsnicie. Catinca și-a dat în judecată tatăl

Fostul soț al Andreei Zaharescu s-a recăsătorit și are un copil

Andrei Zaharescu și Andreea Berecleanu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de știriști. Însă, cei doi au decis să divorțeze în anul 2013, an în care Zaharescu a devenit consul la Cape Town. Au împreună doi copii, Eva și Petru, care acum studiază în Marea Britanie.

Între timp, fostul știrist s-a recăsătorit cu Cosmina Ionescu, cu care și-a construit o nouă viață în Africa de Sud, aceștia având împreună și un fiu.

Citește și: „M-am regăsit într-o relație abuzivă, după 12 ani.” Alexandra Stan, mesaj pentru victimele violenței domestice

Citește și: Nidia Moculescu, mărturisiri dureroase după pierderea tatălui. „Singurul lucru pe care îl regret…” De ce a ales ca mama ei să nu meargă la înmormântare

În urmă cu ceva timp, Andreea Berecleanu a vorbit despre divorțul de Andrei Zaharescu, dar și despre cum au gestionat cei doi copii ai lor separarea părinților.

Ei, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divorț, am renunțat atunci la sistemul de stat pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum. M-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. A fost foarte greu pentru ei. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu există, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva”, a povestit Andreea Berecleanu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Sursă foto: Facebook

