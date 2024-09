Ce mare s-a făcut fiul Andreei Berecleanu al lui Andrei Zaharescu! Petru a împlinit 19 ani și seamănă leit cu tatăl lui

Andreea Berecleanu a transmis în mediul online un mesaj frumos și emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiului ei, Petru. Fiul prezentatoarei de televiziune a împlinit 19 ani.

Ce mare s-a făcut fiul Andreei Berecleanu

Andreea Berecleanu are doi copii din fosta căsnicie cu jurnalistul Andrei Zaharescu – o fiică, Eva (22 de ani) și un fiu, Petru. Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu au fost căsătoriți timp de 15 ani și au divorțat în 2013.

Pe 10 septembrie, Petru a împlinit 19 ani, iara mama lui a profitat de moment pentru a-i face o urare frumoasă în mediul online.

„Nu știu alții cum sunt, nu știu alții ce simt, dar eu, ca părinte, ca mamă, sunt tare fericită că al meu a ieșit așa! Bun, demn, curajos, haios, talentat! Partea cu înălțimea și frumusețea trec în plan secund.

La mulți ani, Petru! Ce bine că ești, ai venit să faci lumea asta mai bună! #happy19” – a transmis Andreea Berecleanu în mediul online.

Ce fel de mamă este Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu a avut mereu o relație frumoasă și foarte apropiată cu ambii copii. În urmă cu câteva luni, fiind invitată în podcastul lui Damian Draghici, jurnalista a spus că unul dintre primele și cele mai importante lucruri care i-a învățat pe copiii ei a fost să nu mintă.

„Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri în continuă transformare. Copiii sunt prelungirea noastră în univers, aşa se spune. Sunt extrem de diferiţi şi totodată seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Şi taţii au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede.

Am greşit ca mamă, cu siguranţă. Nu pot să-ţi dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învăţat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învăţat să nu mintă. Eu detest minciuna şi mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învăţat că şi minciuna are rolul ei şi să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta şi mă bucur că mă aşteaptă alte învăţături de la ei”, spunea Andreea Berecleanu, în podcastul lui Damian Drăghici.

Petru este mai mic decât eva cu aproape patru ani, dar se înțeleg foarte bine și de câțiva ani merg singuri în vacanțe, fără să mai fie însoțiți de părinți.

“Sunt mari, se organizează singuri acasă, Eva îi gătește, el spală vasele, le-am spus să fie lună atunci când ne întoarcem. Joacă Activity și Dixit, se uită la filme, se întâlnesc cu prietenii lor apropiați și petrec timp împreună. Între Eva și Petru e o diferența de 4 ani, acum însă parcă diferența această începe să se micșoreze. Ea îl acceptă pe el în anturajul ei și nici ea nu se plictisește în anturajul lui” – a explciat ea pe o rețea de socializare.

Foto – Hepta / Facebook

