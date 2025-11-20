Nidia Moculescu, mărturisiri dureroase după pierderea tatălui. „Singurul lucru pe care îl regret…” De ce a ales ca mama ei să nu meargă la înmormântare

Durerea pierderii lui Horia Moculescu a fost resimțită profund de fiica sa, Nidia. La scurt timp după funeraliile de la Cimitirul Bellu, aceasta a oferit un interviu tulburător în care a vorbit despre relația unică pe care a avut-o cu tatăl ei și despre decizia dificilă de a nu-și dori ca mama ei, Mariana Moculescu, să fie prezentă la înmormântare.

O relație unică între tată și fiică

Nidia a mărturisit pentru Viva.ro că legătura cu tatăl ei a fost una specială, construită pe apropiere și sinceritate. „Eu cu tata am avut o relație unică. Eu am stat cu tata în casă. În rest glumeam, râdeam, făceam tot felul de șotii. Îi spuneam toate secretele. Era… puteai vorbi orice cu el!”, a povestit ea.

Fata compozitorului a recunoscut că îi vor lipsi gesturile simple, dar pline de afecțiune: „O să-mi fie dor de apelurile: ‘Nidia, unde ești? La ce oră vii acasă?’ O să-mi fie dor de mesajele de ‘noapte bună’. O să-mi fie dor de cafeaua cu el. O să-mi fie dor de tot”.

De ce nu și-a dorit ca mama ei să fie la înmormântare

Prezența Marianei Moculescu la priveghi a fost un moment scurt, dar important. Totuși, Nidia a rugat-o să nu participe la înmormântare, considerând că ar fi fost și mai greu pentru ea să facă față emoțiilor. „Mama a venit pentru mine, în mod special, dar nu a stat mai mult de cinci minute și a plecat. M-a întrebat dacă vreau să vină la înmormântare și i-am spus că ar fi și mai greu dacă ea ar veni acolo. Și n-a venit. Mi-a respectat doleanța. Și i-am mulțumit pentru asta”.

Pregătită de tatăl ei pentru momentul despărțirii

Horia Moculescu a discutat deschis cu fiica sa despre inevitabilul final, cerându-i să rămână demnă. „[Mi-a spus] ce piesă vrea la înmormântare, să nu plâng, dar a zis că vrea să fiu cea mai demnă de la înmormântare și eu cred că asta am reușit”, a precizat Nidia.

Chiar dacă a încercat să respecte dorința tatălui său, durerea pierderii este imensă. „Pentru mine tata era tot. Viața fără el o să fie mult mai neinteresantă”, a mai mărturisit ea.

În ciuda apropierii lor, Nidia a recunoscut că are un singur regret: „Singurul lucru pe care îl regret este că nu am stat mai mult cu el la masă. Pentru că mie nu îmi era foame când îi era lui și îl lăsam singur. Ăsta e singurul lucru pe care îl regret. În schimb, nu am absolut niciun regret de alt fel”

