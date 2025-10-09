  MENIU  
Doliu în lumea filmului. Un actor celebru a murit

Amelia Matei
Ron Dean a murit la vârsta de 87 de ani într-un spital din Chicago, Illinois, duminică, 5 octombrie 2025, potrivit celor mai recente informații. Cauza exactă a decesului nu este cunoscută în acest moment, însă partenera sa, Maggie Neff, a dezvăluit că actorul s-a luptat cu o boală îndelungată.

Doliu la Hollywood

Ron Dean a murit la 87 de ani, după o lungă suferință. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale în filme precum The Dark Knight, The Breakfast Club și The Fugitive, printre multe altele. De asemenea, a colaborat de mai multe ori cu Tom Cruise.

Ron Dean a decedat într-un spital din Chicago, Illinois, duminică, 5 octombrie 2025, după ce a fost afectat de o boală gravă, conform declarațiilor oferite de partenera sa, Maggie Neff. Cauza exactă a decesului rămâne, deocamdată, necunoscută.

„S-a stins exact la ora 16:00, după ce surorile lui dragi și-au luat rămas-bun. A rezistat ca un luptător, doar ca să-și poată lua rămas-bun de la surorile mai mici,” a povestit Neff pentru TMZ. „Apoi am rămas doar noi doi. L-am ținut de mână, l-am strâns în brațe și mi-a oferit încrederea lui când i-am spus că poate să se elibereze… Ce onoare!”, a adăugat ea.

Regizorul filmului The Fugitive, Andrew Davis, a confirmat de asemenea vestea morții actorului și a transmis un mesaj emoționant.

Partenera și alți apropiați i-au adus un omagiu

Reacții emoționante au venit din partea partenerei lui Ron Dean, Maggie Neff, dar și din partea regizorului Andrew Davis. Neff a spus despre Ron:

„E greu să redai în cuvinte ce om extraordinar a fost Ron… O prietenă elegantă de-a lui mi-a spus odată că ar prefera să mănânce un hot dog cu Ron Dean decât să ia cina la un restaurant de lux cu vreun tip bogat. Întotdeauna am simțit la fel.”

Andrew Davis, care l-a distribuit pe Dean în șapte filme, a declarat:

„Ron Dean a fost un prieten drag și un actor extraordinar. Reprezenta esența talentului autentic din Chicago. Deși a avut o tinerețe tulbure, Ron și-a schimbat viața și a reușit să construiască o carieră remarcabilă, fiind un om iubitor, decent și un profesionist respectat.”

Printre cele mai memorabile roluri ale sale se numără cele din Rudy, Risky Business, The Breakfast Club, Cocktail, The Babe, Wild Things 2, Chicago P.D., și Chicago Fire, printre multe altele. În ultimii ani, actorul nu a mai fost activ în carieră.

