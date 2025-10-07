Doliu în lumea sportivă. Fostul fotbalist Vasilică Georgiu a murit la 44 de ani

Clubul UTA Arad a transmis, printr-un comunicat oficial, că fostul fotbalist al echipei, Vasilică Georgiu, a decedat la vârsta de 44 de ani. Iată care a fost cauza morții și ce mesaj a transmis clubul.

Fostul fotbalist Vasilică Georgiu a murit

Clubul UTA Arad a transmis că fostul fotbalist al „Bătrânei Doamne”, Vasilică Georgiu, a decedat la vârsta de 44 de ani. El fusese diagnosticat cu cancer în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

Fostul fotbalist se operase recent la Cluj și părea că a scăpat de cancer. Totuși, cu câteva zile în urmă s-a simțit rău așa că a mers la analize și a descoperit că boala a recidivat.

Georgiu a evoluat doar în 8 partide în Liga pentru FC Bihor, cu toate că a devenit celebru în perioada la UTA.

Ce a transmis UTA Arad

Clubul UTA Arad a anunțat decesul fostului fotbalist și a prezentat condoleanțe familiei.

Odihnește-te în pace, Vasilică Georgiu! E zi de doliu în familia Bătrânei Doamne și a fotbalului arădean, la aflarea veștii că s-a stins din viață Vasile Georgiu, mijlocașul crescut de UTA și prezent în două campionate de ligă secundă în tricoul roș-alb.

«Vasi» s-a născut pe 18 octombrie 1980 și, după ce a făcut junioratul la UTA, s-a remarcat în frumoasa echipă a Ineului de la începutul anilor 2000. A urmat o experiență la FC Bihor, unde a primit botezul primei ligi. În 2005-2006 s-a întos acasă, la UTA, apoi a mai bifat experiențe la Curtici și Gloria.

În 2008-2009 s-a întors la UTA într-un moment greu pentru echipă, contribuind la menținerea în liga secundă.

Mereu a avut plăcerea fotbalului indiferent de echipă (a promovat în «C» cu Vladimirescu) sau ligă, la fel a fost și ca antrenor al copiilor în ultimii ani – a activat în cadrul Academiei UTA și la Sporting Arad, propria școală de fotbal – sau ca profesor de educație fizică.

A plecat nedrept de repede, lăsând amintirea unui fotbalist valoros al Aradului și a unui om bun. Odihnească-se în pace!”, a transmis clubul.

Pe parcursul carierei sale, Vasilică Georgiu a evoluat pentru mai multe echipe, printre care UTA Arad, Universitatea Arad, Tricotaje Ineu, FC Bihor (în Liga 1), Frontiera Curtici, Gloria Arad, din nou UTA, Avântul Târnova, CS Vladimirescu 2003 și CS Ineu.

