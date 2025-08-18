Zi de doliu în sportul românesc. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, a murit în timpul unei etape oficiale

O tragedie în lumea sportului a avut loc chiar astăzi, 18 august. Dan Bodea, renumit pilot de raliuri, a murit într-un accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale. Evenimentul s-a ținut la Câmpulung și s-a dorit a fi o celebrare a vitezei și adrenalinei, însă a devenit un adevărat coșmar pentru familia și apropiații celebrului pilot.

Dan Bodea a murit pe circuit, după un accident tragic

Unul dintre cei mai buni piloți de raliuri din țară, Dan Bodea, a murit astăzi, 18 august 2025. Comunitatea pasionaților de motorsport este în doliu astăzi, după ce cunoscutul pilot de raliuri și-a pierdut viața într-un accident petrecut chiar pe circuit, în timpul unei etape oficiale.

Citește și: Campioana Hayley McNeff a murit la doar 37 de ani. Și-a dedicat toată viața sportului

Totul s-a întâmplat în Câmpulung, în cadrul Campionatului Național de Rally Cross, care a ajuns la etapa a patra. Dan Bodea a fost surprins de un incident grav: o mașină de concurs a ieșit de pe carosabil și a lovit din plin zona tehnică, unde se afla și Dan Bodea.

Cei care au fost prezenți la fața locului au spus că totul s-a petrecut extrem de rapid. În tipul cursei, un automobil a scăpat de sub control și a intrat în zona tehnică, unde se aflau mai multe persoane, printre care și Dan Bodea. Sportivul a fost lovit în plin și aruncat la pământ.

Cu toate că echipele medicale au intervenit imediat pentru primul ajutor, sportivul nu a mai putut fi salvat. Mașina a mai făcut o victimă, iar ambele persoane au fost transportate la spital, însă celebrul pilot nu a mai putut fi salvat. În schimb, cealaltă victimă se află în afara oricărui pericol.

Doliu în lumea sportului

Moartea lui Dan Bodea a venit ca un șoc pentru familie, prietenii, dar și colegi, fani și întreagă comunitate. La scurt timp după tragedie, Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un comunicat în care își exprimă regretul față de pierderea pilotului:

Citește și: A murit Toader Șteț. Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 s-a stins din viață la 70 de ani

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale.

Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment.

Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a fost mesajul transmis de FRAS.

Federația Română de Automobilism Sportiv l-a descris pe Dan Bodea ca fiind un „pilot pasionat, loial și dedicat până la capăt motorsportului”.

După incident, competiția a fost oprită imediat, iar organizatorii și-au exprimat condoleanțele față de familia și apropiații lui Dan Bodea.

Citește și: Campioana olimpică Laura Dahlmeier a murit la 31 de ani. Sportiva a suferit un accident, pe munte

Totodată, Poliția Argeș a deschis un dosar penal pentru investigarea circumstanțelor în care s-a petrecut accidentul. Conducătorul automobilului scăpat de sub control, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Autoritățile au spus că raliul era autorizat și se desfășura pe un traseu din afara drumului public.

Urmărește-ne pe Google News