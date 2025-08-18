  MENIU  
Home > Știri > Zi de doliu în sportul românesc. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, a murit în timpul unei etape oficiale

Zi de doliu în sportul românesc. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, a murit în timpul unei etape oficiale

Zi de doliu în sportul românesc. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, a murit în timpul unei etape oficiale
Amelia Matei
.

O tragedie în lumea sportului a avut loc chiar astăzi, 18 august. Dan Bodea, renumit pilot de raliuri, a murit într-un accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale. Evenimentul s-a ținut la Câmpulung și s-a dorit a fi o celebrare a vitezei și adrenalinei, însă a devenit un adevărat coșmar pentru familia și apropiații celebrului pilot.

Dan Bodea a murit pe circuit, după un accident tragic

Unul dintre cei mai buni piloți de raliuri din țară, Dan Bodea, a murit astăzi, 18 august 2025. Comunitatea pasionaților de motorsport este în doliu astăzi, după ce cunoscutul pilot de raliuri și-a pierdut viața într-un accident petrecut chiar pe circuit, în timpul unei etape oficiale.

Citește și: Campioana Hayley McNeff a murit la doar 37 de ani. Și-a dedicat toată viața sportului

Totul s-a întâmplat în Câmpulung, în cadrul Campionatului Național de Rally Cross, care a ajuns la etapa a patra. Dan Bodea a fost surprins de un incident grav: o mașină de concurs a ieșit de pe carosabil și a lovit din plin zona tehnică, unde se afla și Dan Bodea.

Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Recomandarea zilei

Cei care au fost prezenți la fața locului au spus că totul s-a petrecut extrem de rapid. În tipul cursei, un automobil a scăpat de sub control și a intrat în zona tehnică, unde se aflau mai multe persoane, printre care și Dan Bodea. Sportivul a fost lovit în plin și aruncat la pământ.

Cu toate că echipele medicale au intervenit imediat pentru primul ajutor, sportivul nu a mai putut fi salvat. Mașina a mai făcut o victimă, iar ambele persoane au fost transportate la spital, însă celebrul pilot nu a mai putut fi salvat. În schimb, cealaltă victimă se află în afara oricărui pericol.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Doliu în lumea sportului

Moartea lui Dan Bodea a venit ca un șoc pentru familie, prietenii, dar și colegi, fani și întreagă comunitate. La scurt timp după tragedie, Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un comunicat în care își exprimă regretul față de pierderea pilotului: 

Citește și: A murit Toader Șteț. Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 s-a stins din viață la 70 de ani

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale.

Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment.

Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, a fost mesajul transmis de FRAS.

Federația Română de Automobilism Sportiv l-a descris pe Dan Bodea ca fiind un „pilot pasionat, loial și dedicat până la capăt motorsportului”.

După incident, competiția a fost oprită imediat, iar organizatorii și-au exprimat condoleanțele față de familia și apropiații lui Dan Bodea.

Citește și: Campioana olimpică Laura Dahlmeier a murit la 31 de ani. Sportiva a suferit un accident, pe munte

Totodată, Poliția Argeș a deschis un dosar penal pentru investigarea circumstanțelor în care s-a petrecut accidentul. Conducătorul automobilului scăpat de sub control, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Autoritățile au spus că raliul era autorizat și se desfășura pe un traseu din afara drumului public.

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Fanatik
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Click.ro
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Citește și...
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Imagini de neratat cu Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru! Cei doi au fost filmaţi într-o ipostază nemaivăzută, nu s-au putut abţine
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Secretele insulelor de lux, unde vedetele scapă de paparazzi
Ilie Bolojan, pus la zid după declarațiile privind riscul de faliment al României. Un senator PSD îl contrazice: „Țara noastră are creștere economică”
Nicușor Dan, surprins în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost întâmpinat președintele
Motivul real pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei: „Am ales să vin aici”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”
De ce s-au despărțit Cătălin Botezatu și Nicolle Fota: „Ea a înțeles asta”
A murit Pippo Baudo. Celebrul prezentator TV avea 89 de ani: ”A făcut istorie în televiziune”
A murit Pippo Baudo. Celebrul prezentator TV avea 89 de ani: ”A făcut istorie în televiziune”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Alina Chivulescu, confesiuni despre căsătoria cu Dan Chișu. Ce a mărturisit actrița: „Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Și totuși...”
Alina Chivulescu, confesiuni despre căsătoria cu Dan Chișu. Ce a mărturisit actrița: „Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Și totuși...”
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
DailyBusiness.ro
România trece la rovinieta după kilometri parcurși. Plata devine automatizată
România trece la rovinieta după kilometri parcurși. Plata devine automatizată
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
A1.ro
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Horoscop 19 august 2025. Zodia care se confruntă cu probleme în dragoste. Astrele îi dau viața peste cap, apar neînțelegeri și momemnte de cumpănă
Horoscop 19 august 2025. Zodia care se confruntă cu probleme în dragoste. Astrele îi dau viața peste cap, apar neînțelegeri și momemnte de cumpănă
Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”
Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”
Larisa Udilă va avea o fetiță: „Mulțumesc, Doamne! Abia te aștept, draga mea”. Imagini de la Gender Reveal, organizat după petrecerea de ziua fiului ei, Milan
Larisa Udilă va avea o fetiță: „Mulțumesc, Doamne! Abia te aștept, draga mea”. Imagini de la Gender Reveal, organizat după petrecerea de ziua fiului ei, Milan
Cât a costat rochia de mireasă pe care Alina Eremia a purtat-o la nunta cu Edy Barbu. Ce piesă au ales pentru dansul mirilor și ce semnificație au florile din buchetul miresei
Cât a costat rochia de mireasă pe care Alina Eremia a purtat-o la nunta cu Edy Barbu. Ce piesă au ales pentru dansul mirilor și ce semnificație au florile din buchetul miresei
Observator News
Tânăr de 24 de ani din Galaţi, călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său. Cum s-a produs accidentul
Tânăr de 24 de ani din Galaţi, călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său. Cum s-a produs accidentul
Libertatea pentru Femei
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertisment major după ce o femeie a suferit o reacție cumplită la unul dintre cele mai folosite medicamente. I-a putrezit pielea
Avertisment major după ce o femeie a suferit o reacție cumplită la unul dintre cele mai folosite medicamente. I-a putrezit pielea
Sortiment de biscuiți retras de urgență din magazine din cauza unui ingredient periculos. Nu îi consumați!
Sortiment de biscuiți retras de urgență din magazine din cauza unui ingredient periculos. Nu îi consumați!
Vitamina D: secretul imunității puternice și al oaselor sănătoase. Ce spun medicii în 2025
Vitamina D: secretul imunității puternice și al oaselor sănătoase. Ce spun medicii în 2025
Sfaturi de curățenie pentru leneși. Cum să faci curat în 15 minute pe zi cu efort minim
Sfaturi de curățenie pentru leneși. Cum să faci curat în 15 minute pe zi cu efort minim
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton