A murit Toader Șteț. Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 s-a stins din viață la 70 de ani, iar vestea i-a cutremurat pe toți cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor în cariera sa și nu numai. Din păcate, vestea a făcut publică chiar de clubul Ceahlăul, ultima echipă pentru care a lucrat.

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Toader Șteț, antrenorul care a legat numele FC Onești de cea mai mare performanță din istoria clubului, și anume promovarea în Divizia A, în 1998. Fostul tehnician a atins succesul pe plan profesional, iar plecarea lui dintre noi i-a întristat pe mulți.

A murit Toader Șteț

Cu regrete eterne, Clubul Ceahlăul, ultima echipă la care a activat, a anunțat marți seară trecerea în neființă a lui Toader Șteț. Oficialii nemțeni au transmis un mesaj emoționant, drept un ultim omagiu în amintirea celui pe care apropiații îl alintau ‘Nea Tedi’.

„Astăzi, 12 august 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă «Nea» Tedi Şteţ. Pentru publicul larg a fost antrenorul sau profesorul Toader Şteţ. Pentru noi a fost «Nea Tedi». Acest „Nea„ este cel mai pur mod de respect arătat unui om care a dat fotbalului tot”, au scris cei de la Ceahlăul, care au anunțat moartea lui.

Mai mult, reprezentanții clubului au rememorat contribuția esențială a lui Toader Șteț în 2016, atunci când proiectul CSM Ceahlăul a fost reluat de la zero, din Liga a 5-a. Potrivit acestora, Șteț a fost cel care, în vara acelui an, a acceptat provocarea de a forma prima echipă, reușind o promovare fără emoții și punând bazele ascensiunii clubului până în Liga a 2-a.

„A fost omul care în vara lui 2016 şi-a «suflecat» mânecile şi a acceptat provocarea de a pune umărul la formarea CSM Ceahlăul”, au continuat ei, în mesajul de adio.

Citește și: Copilul de 4 ani al unor români a murit în vacanță în Italia după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată în soare

Toader Șteț a avut o carieră de succes cu multe momente de glorie

Șteț și-a început cariera de antrenor la doar 29 de ani, pe când era încă jucător activ la CSM Borzești, și povestea: „Aveam 29 de ani și jucam în Divizia B la Borzești când mi s-a propus să fiu antrenorul echipei, cu două etape înainte de finalul campionatului”.

Considerat artizanul unei promovări de neuitat, Toader Șteț a lăsat o amprentă puternică la Piatra Neamț, unde a activat ca antrenor principal, secund și coordonator al centrului de juniori. Totuși, numele său rămâne legat în special de performanța remarcabilă obținută cu FC Onești.

Citește și: Nunta unor moldoveni a făcut înconjurul Europei. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania, mâncarea de la Paris, iar tortul a avut 2 metri

În vara lui 1998, tehnicianul originar din Săpânța, Maramureș, a reușit să ducă formația de pe Trotuș în Divizia A, după un baraj dramatic, câștigat cu 2-1 în prelungiri, la Făgăraș, împotriva echipei Electroputere Craiova. A fost un sezon memorabil, în care orașul Onești a putut vedea pe teren propriu echipe de tradiție ale fotbalului românesc, precum Steaua, Dinamo sau Rapid.

Sursă foto: Facebok

Urmărește-ne pe Google News