A murit Toader Șteț. Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 s-a stins din viață la 70 de ani

Actualizat 13.08.2025, 12:13
Actualizat 13.08.2025, 12:13
A murit Toader Șteț. Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 s-a stins din viață la 70 de ani, iar vestea i-a cutremurat pe toți cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor în cariera sa și nu numai. Din păcate, vestea a făcut publică chiar de clubul Ceahlăul, ultima echipă pentru care a lucrat.
Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Toader Șteț, antrenorul care a legat numele FC Onești de cea mai mare performanță din istoria clubului, și anume promovarea în Divizia A, în 1998. Fostul tehnician a atins succesul pe plan profesional, iar plecarea lui dintre noi i-a întristat pe mulți.
A murit Toader Șteț
Cu regrete eterne, Clubul Ceahlăul, ultima echipă la care a activat, a anunțat marți seară trecerea în neființă a lui Toader Șteț. Oficialii nemțeni au transmis un mesaj emoționant, drept un ultim omagiu în amintirea celui pe care apropiații îl alintau ‘Nea Tedi’.
„Astăzi, 12 august 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă «Nea» Tedi Şteţ. Pentru publicul larg a fost antrenorul sau profesorul Toader Şteţ. Pentru noi a fost «Nea Tedi». Acest „Nea„ este cel mai pur mod de respect arătat unui om care a dat fotbalului tot”, au scris cei de la Ceahlăul, care au anunțat moartea lui.
Mai mult, reprezentanții clubului au rememorat contribuția esențială a lui Toader Șteț în 2016, atunci când proiectul CSM Ceahlăul a fost reluat de la zero, din Liga a 5-a. Potrivit acestora, Șteț a fost cel care, în vara acelui an, a acceptat provocarea de a forma prima echipă, reușind o promovare fără emoții și punând bazele ascensiunii clubului până în Liga a 2-a.
„A fost omul care în vara lui 2016 şi-a «suflecat» mânecile şi a acceptat provocarea de a pune umărul la formarea CSM Ceahlăul”, au continuat ei, în mesajul de adio.
Toader Șteț a avut o carieră de succes cu multe momente de glorie
Șteț și-a început cariera de antrenor la doar 29 de ani, pe când era încă jucător activ la CSM Borzești, și povestea: „Aveam 29 de ani și jucam în Divizia B la Borzești când mi s-a propus să fiu antrenorul echipei, cu două etape înainte de finalul campionatului”.
Considerat artizanul unei promovări de neuitat, Toader Șteț a lăsat o amprentă puternică la Piatra Neamț, unde a activat ca antrenor principal, secund și coordonator al centrului de juniori. Totuși, numele său rămâne legat în special de performanța remarcabilă obținută cu FC Onești.
În vara lui 1998, tehnicianul originar din Săpânța, Maramureș, a reușit să ducă formația de pe Trotuș în Divizia A, după un baraj dramatic, câștigat cu 2-1 în prelungiri, la Făgăraș, împotriva echipei Electroputere Craiova. A fost un sezon memorabil, în care orașul Onești a putut vedea pe teren propriu echipe de tradiție ale fotbalului românesc, precum Steaua, Dinamo sau Rapid.