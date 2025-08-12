Copilul de 4 ani al unor români a murit în vacanță în Italia după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată în soare

Băiețel român de 4 ani, decedat în Italia după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată în soare
Un băiețel de 4 ani a murit în vacanță în Italia după ce a petrecut mai multe ore într-o mașină parcată în soare, informează Today.it, citat de Curierul Italiei.
Într-un moment în care părinții lui se odihneau, băiatul a părăsit cazarea și s-a dus să se joace în mașina parcată în soare.
Câteva ore mai târziu, cuplul de români și-a găsit fiul inconștient în mașină și a cerut ajutorul carabinierilor. Inițial, băiatul a fost internat la secția de reanimare a spitalului Santissima Annunziata din Sassari în stare critică.
A fost transferat la Roma, însă nu a răspuns pozitiv la tratament
După două zile de spitalizare, pe 8 august, copilul a fost transferat la spitalul Gemelli din Roma. Deși dăduse mici semne de ameliorare și deși a fost supus unui tratament mai adecvat, băiețelul s-a stins din viață.