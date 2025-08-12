Copilul de 4 ani al unor români a murit în vacanță în Italia după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată în soare

Un copil de 4 ani, aflat în vacanță în Italia cu părinții români, a murit după ce a stat mai multe ore într-o mașină, sub soarele arzător din sudul peninsulei.

Băiețel român de 4 ani, decedat în Italia după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată în soare

Un băiețel de 4 ani a murit în vacanță în Italia după ce a petrecut mai multe ore într-o mașină parcată în soare, informează Today.it, citat de Curierul Italiei.

Într-un moment în care părinții lui se odihneau, băiatul a părăsit cazarea și s-a dus să se joace în mașina parcată în soare.

Câteva ore mai târziu, cuplul de români și-a găsit fiul inconștient în mașină și a cerut ajutorul carabinierilor. Inițial, băiatul a fost internat la secția de reanimare a spitalului Santissima Annunziata din Sassari în stare critică.

Citește și: Ce decizie a luat PSD privind candidatul partidului pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința din 11 august. Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR vor un candidat comun

A fost transferat la Roma, însă nu a răspuns pozitiv la tratament

După două zile de spitalizare, pe 8 august, copilul a fost transferat la spitalul Gemelli din Roma. Deși dăduse mici semne de ameliorare și deși a fost supus unui tratament mai adecvat, băiețelul s-a stins din viață.

Potrivit medicilor, copilul suferise o insolație din cauza expunerii prelungite la soare sau a temperaturilor ridicate.

Băiețelul de 4 ani se afla în vacanță la Olmedo (Sassari) împreună cu mama și tatăl său, de origine română.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News