Nunta unor moldoveni a făcut înconjurul Europei. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania, mâncarea de la Paris, iar tortul a avut 2 metri

Nunta unor moldoveni a făcut înconjurul Europei. Cu fast, eleganță și o doză de nebunie, evenimentul a fost desprins din povești, cu detalii cum doar în filme mai vezi. Fiecare detaliu, de la intrarea spectaculoasă până la ultimul desert, a fost gândit pentru a uimi și a rămâne în memoria tuturor. Iată cum a arătat nunta care i-a făcut pe toți să se uite de două ori la imagini!

Încă de la început, povestea lor de dragoste este spectaculoasă. S-au cunoscut departe de meleagurile natale, iubirea lor a înflorit în Coreea, iar jurămintele și le-au rostit într-un castel de vis din inima Franței. Doi tineri din Republica Moldova au transformat Château de Saint Martin du Tertre în decorul unei nunți spectaculoase, desprinse parcă din basme.

Nunta unor moldoveni a făcut înconjurul Europei

Eduard și Patricia au trăit o nuntă desprinsă din basme, împletind rafinamentul cu pasiunea pentru detaliu. Cei doi tineri din Republica Moldova și-au spus jurămintele la Château de Saint Martin du Tertre, un palat de vis din Franța, unde fiecare moment a fost orchestrată impecabil de echipe din mai multe țări. Fără doar și poate, o nuntă de lux, unde banii nu au contat, iar mirii și-au văzut marele vis devenit realitate.

Citește și: Ilie Bolojan anunță taxe mărite, reduceri de personal și avertizează că România ar putea intra în incapacitate de plată: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”

Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania

O orchestră adusă din Germania a dat tonul serii, preparatele fine au sosit direct de la Paris, iar întreaga atmosferă a fost ghidată cu eleganță de Lilu Ojovan, una dintre cele mai apreciate moderatoare TV din Republica Moldova. Punctul culminant a fost apariția spectaculoasă a miresei, care a aterizat cu elicopterul pe pajiștea din fața palatului, alături de tatăl ei. Ce-i drept, o scenă demnă de un film romantic de mare succes, iar asta nu este tot.

Citește și: Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră

Mâncarea a fost de la Paris, iar tortul a avut o lungime de 2 metri

La intrare, locurile oaspeților la mese erau afișate pe niște panouri imense, ei au pășit pe un covor fin, alb, iar mâncarea din seara petrecerii a fost direct de la Paris. Mai mult, un alt moment care a captat atenția tuturor a fsost și sosire tortului, care a avut o lungime de doi metri.

Cu toate acestea, deși în seara nunții au ales rafinamentul franțuzesc, mirii nu au uitat de unde au plecat și au ținut ca a doua zi să fie servită zeamă de găină, după obiceiul moldovenesc.

„Eu susțin mirii! Bravo dacă își permit să-și facă toate poftele; Eu am avut piele de găină la cât de plin de farmec și frumos e acest eveniment; Prea pompos….mă rog, când sunt bani prea mulți sigur că poftele sunt mari și se exagerează, fac totul pompos.; Cred că modestia a rămas în urmă, acum e multă fală; Fală moldovenească, oare în Europa tot așa nunți fac? Prostie moldovenească;”, au fost câteva dintre reacțiile internauților.

Sursă foto: facebook / instagram

Urmărește-ne pe Google News