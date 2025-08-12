Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu și iubita lui au decis să se despartă. El și Alexandra au împreună un băiețel, însă relația lor nu mai funcționa, așa că au decis să o ia pe drumuri separate. Mai mult, sportivul deja s-a afișat cu o altă femeie.

Mihai Zmărăndescu s-a despărțit de Alexandra, mama copilului său

Mihai Zmărăndescu și Alexandra erau împreună de câțiva ani și au împreună un fiu pe nume Patrick. Deși relația lor părea că merge bine, sportivul a anunțat că s-a despărțit de mama copilului său, după ce ieri s-a afișat cu o altă femeie.

Citește și: Mihai Zmărăndescu, revoltat după accidentarea suferită la Survivor: „Trebuia să vadă osul ieșit prin piele ca să mă creadă” / Exclusiv

El a postat un mesaj pe Instagram în care a spus că nu mai formează un cuplu cu Alexandra. Cu toate acestea, cei doi vor rămâne în relații bune, de dragul lui Patrick.

Cu toate că nu a vrut să dezvăluie prea multe, Zmărăndescu a spus că pur și simplu nu a mai existat înțelegere în acea relație. El a ținut să precizeze că nu mai este împreună cu Alexandra de ceva timp.

„Pentru că nu vreau să existe discuții, eu nu mai sunt împreună cu Alexandra, mama băiatului meu, Patrick, de ceva timp. În continuare avem o legătură sănătoasă pentru băiatul nostru, pe care vrem să îl creștem cât de frumos se poate. Nu au exista lucruri „nasoale” în despărțirea noastră, pur și simplu, când doi oameni nu se mai înțeleg, mai bine o iau pe drumuri separate”, a scris Mihai Zmărăndescu, pe Instagram.

S-a afișat deja cu o altă femeie

Mihai Zmărăndescu s-a afișat deja cu o nouă femeie. Noua lui iubită se numește Alina și nu face parte din lumea mondenă.

Citește și: Mihai Zmărăndescu și-a cerut iubita în căsătorie la Paris

Tânărul a ținut să aibă doar cuvinte de laudă pentru fosta lui parteneră, Alexandra.

„La fel ca și mine, Alexandra este un părinte bun și grijuliu pentru copilul nostru, iar faptul că noi nu mai suntem împreună nu schimbă cu nimic țelul nostru comun, și anume un copil minunat. Ea va rămâne mereu mama copilului meu și nu vreau să las loc de interpretări greșite în spațiul public. Aceste este primul și ultimul mesaj public în acest sens. Viața merge înainte. Multă dragoste pentru toată lumea”, a mai spus sportivul.

Cei doi erau logodiți de aproape trei ani, iar cererea în căsătorie a fost un specială: Zmărăndescu a cerut-o în căsătorie pe Alexandra la Paris.

Urmărește-ne pe Google News