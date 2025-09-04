  MENIU  
Home > Știri > Doliu în sportul românesc. Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu a murit

Doliu în sportul românesc. Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu a murit

Doliu în sportul românesc. Fostul arbitru de handbal Horațiu Belu a murit
Raluca Vițu
.  Actualizat 04.09.2025, 10:33

Comunitatea handbalului din România este în doliu după dispariția lui Horațiu Belu, fost arbitru și observator al Federației Europene de Handbal (EHF). Cu o carieră de peste 15 ani în slujba sportului, Belu a fost un reper al profesionalismului și al implicării în dezvoltarea arbitrajului românesc.

Federația Română de Handbal a anunțat cu profundă tristețe trecerea sa în neființă, aducând un omagiu unui om care a marcat generații de arbitri și sportivi.

O carieră dedicată handbalului

Horațiu Belu a fost mai mult decât un arbitru, a fost un formator, un mentor și un interpret al regulilor jocului. Activitatea sa ca observator EHF a adus prestigiu României în competițiile internaționale, iar contribuțiile sale la traducerea și explicarea regulamentelor au fost esențiale pentru evoluția arbitrajului autohton.

Federația Română de Handbal l-a descris drept „un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România”, subliniind impactul pe care l-a avut asupra sportului.

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Recomandarea zilei

FRH a transmis condoleanțe familiei îndoliate, încheind mesajul cu un gând simplu și profund: „Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani.

Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe. Odihnă veșnică, Horațiu!”

„Sunt foarte asumată în ceea ce fac”. Andreea Marin, prima declarație despre viața ei amoroasă, la două luni de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta
„Sunt foarte asumată în ceea ce fac”. Andreea Marin, prima declarație despre viața ei amoroasă, la două luni de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta
Recomandarea zilei

Citeşte și: Graham Greene a murit la 73 de ani. Actorul din „Dances with Wolves” a încetat din viață „după o boală lungă”

Citeşte şi: Esmeralda Ferrer Garibay a murit la 32 de ani. Influencerița, găsită fără suflare într-o mașină, alături de soțul și cei doi copii ai săi

Citeşte şi: Celebrul jurnalist francez Christian Brincourt a murit la 90 de ani. Brigitte Bardot, devastată de durere: „Prietenul meu de-o viață. L-am iubit atât de mult!”

Citeşte şi: O sportivă a murit la scurt timp după ce a devenit mamă. Neda Davidovic avea 26 de ani

Horațiu Belu și scandalul din 2022

În anul 2022, Horațiu Belu a fost implicat într-un episod controversat, fiind acuzat de o arbitră minoră că i-ar fi adresat comentarii nepotrivite legate de echipamentul sportiv. Deși inițial a fost sancționat cu suspendare și amendă, măsurile au fost ulterior anulate. Belu a negat acuzațiile și a explicat că a oferit doar recomandări tehnice.

„Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci… și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport” – a explicat arbitrul acum 3 ani, potrivit gsp.ro.

Incidentul nu a umbrit însă contribuțiile sale valoroase și respectul de care s-a bucurat în rândul colegilor.

Dispariția lui Horațiu Belu vine într-un moment dificil pentru handbalul românesc, care a mai pierdut recent și tânărul sportiv Alexandru Muraru. Aceste tragedii reamintesc cât de fragilă este viața și cât de importante sunt valorile pe care le lăsăm în urmă.

Foto – Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Fanatik
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
GSP.ro
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Kurt Zouma este familist convins: a venit în România alături de soția-manager
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Dana Budeanu, scandal cu o celebritate din România! A răbufnit şi a spus cuvinte grele, pe cine a jignit...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
Doliu în presa românească! Jurnalista Simona Șerbănescu a murit la 58 de ani
Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus, de la Prima TV
O sportivă a murit la scurt timp după ce a devenit mamă. Neda Davidovic avea 26 de ani
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Tortul monstruos pe care l-a avut fiica lui Salam la ziua ei. Nu ai mai văzut așa ceva: Ce caută Nicolae Guță pe masă? Numai mie mi se pare înfiorător?

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Udrea, despre viața personală, la două luni după eliberarea din închisoare. "Încă nu ies în presă!" Ce face de când s-a întors acasă
Elena Udrea, despre viața personală, la două luni după eliberarea din închisoare. "Încă nu ies în presă!" Ce face de când s-a întors acasă
Răzvan și Irina Fodor, aniversare de 15 ani de la nuntă cu peripeții, în Elveția: „Pe la noi nu se întâmplă prea des”
Răzvan și Irina Fodor, aniversare de 15 ani de la nuntă cu peripeții, în Elveția: „Pe la noi nu se întâmplă prea des”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Nunta toamnei în showbiz-ul românesc se ține mâine! Cântăreața noastră iubită, cu un trecut greu, se mărită, în cel mai romantic cadru!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Marius Avram, decizii ȘOCANTE după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria: „S-a trezit la realitate”
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
Bucurie mare pentru actrița noastră! A NĂSCUT și a făcut primele declarații după ce a devenit mamă: "Doare tare fizic, dar suntem bine." FOTO
DailyBusiness.ro
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni. Unde se clasează România în clasamentul Uniunii Europene
Milionarul din România care și-a pus computer și aer condiționat în cavou. Motivul surprinzător pentru care a făcut acest lucru
Milionarul din România care și-a pus computer și aer condiționat în cavou. Motivul surprinzător pentru care a făcut acest lucru
A1.ro
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."
Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație: „Acest lucru...”. Cei doi erau logodiți și urmau să se căsătorească
Cezar Ouatu și Raluca Jurcă s-au despărțit după șase ani de relație: „Acest lucru...”. Cei doi erau logodiți și urmau să se căsătorească
Bianca Giurcă a răbufnit la adresa Oanei Monea, după finala Insula iubirii. Ce i-a spus ispitei care a despărțit-o de Marius Moise: „Ce tupeistă e asta! Cum e posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță?”
Bianca Giurcă a răbufnit la adresa Oanei Monea, după finala Insula iubirii. Ce i-a spus ispitei care a despărțit-o de Marius Moise: „Ce tupeistă e asta! Cum e posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță?”
Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”
Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”
Oana Mizil, după ce a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: "O decizie dificilă, dar necesară!" Mesajul tranșant transmis de fosta parteneră a politicianului
Oana Mizil, după ce a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: "O decizie dificilă, dar necesară!" Mesajul tranșant transmis de fosta parteneră a politicianului
Observator News
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mită la Spitalul din Făget: medic pneumolog acuzat că a luat bani și bunuri de la pacienți
Mită la Spitalul din Făget: medic pneumolog acuzat că a luat bani și bunuri de la pacienți
Top vitamine și suplimente care reduc durerile articulare
Top vitamine și suplimente care reduc durerile articulare
Ce să faci cu puiul rămas? Rețete rapide și sfaturi gustoase pentru a evita risipa alimentară
Ce să faci cu puiul rămas? Rețete rapide și sfaturi gustoase pentru a evita risipa alimentară
Cum să amâni artroza și să reduci durerea de genunchi doar prin mers corect
Cum să amâni artroza și să reduci durerea de genunchi doar prin mers corect
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vacanță de vis pentru Corina Caragea în Bora Bora! Vezi ce peisaje spectaculoase o înconjoară și cum își cheltuie banii de la Pro TV
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton