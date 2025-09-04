Comunitatea handbalului din România este în doliu după dispariția lui Horațiu Belu, fost arbitru și observator al Federației Europene de Handbal (EHF). Cu o carieră de peste 15 ani în slujba sportului, Belu a fost un reper al profesionalismului și al implicării în dezvoltarea arbitrajului românesc.

Federația Română de Handbal a anunțat cu profundă tristețe trecerea sa în neființă, aducând un omagiu unui om care a marcat generații de arbitri și sportivi.

O carieră dedicată handbalului

Horațiu Belu a fost mai mult decât un arbitru, a fost un formator, un mentor și un interpret al regulilor jocului. Activitatea sa ca observator EHF a adus prestigiu României în competițiile internaționale, iar contribuțiile sale la traducerea și explicarea regulamentelor au fost esențiale pentru evoluția arbitrajului autohton.

Federația Română de Handbal l-a descris drept „un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România”, subliniind impactul pe care l-a avut asupra sportului.

FRH a transmis condoleanțe familiei îndoliate, încheind mesajul cu un gând simplu și profund: „Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani.

Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe. Odihnă veșnică, Horațiu!”

Citeşte și: Graham Greene a murit la 73 de ani. Actorul din „Dances with Wolves” a încetat din viață „după o boală lungă”

Citeşte şi: Esmeralda Ferrer Garibay a murit la 32 de ani. Influencerița, găsită fără suflare într-o mașină, alături de soțul și cei doi copii ai săi

Citeşte şi: Celebrul jurnalist francez Christian Brincourt a murit la 90 de ani. Brigitte Bardot, devastată de durere: „Prietenul meu de-o viață. L-am iubit atât de mult!”

Citeşte şi: O sportivă a murit la scurt timp după ce a devenit mamă. Neda Davidovic avea 26 de ani

Horațiu Belu și scandalul din 2022

În anul 2022, Horațiu Belu a fost implicat într-un episod controversat, fiind acuzat de o arbitră minoră că i-ar fi adresat comentarii nepotrivite legate de echipamentul sportiv. Deși inițial a fost sancționat cu suspendare și amendă, măsurile au fost ulterior anulate. Belu a negat acuzațiile și a explicat că a oferit doar recomandări tehnice.

„Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci… și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport” – a explicat arbitrul acum 3 ani, potrivit gsp.ro.

Incidentul nu a umbrit însă contribuțiile sale valoroase și respectul de care s-a bucurat în rândul colegilor.

Dispariția lui Horațiu Belu vine într-un moment dificil pentru handbalul românesc, care a mai pierdut recent și tânărul sportiv Alexandru Muraru. Aceste tragedii reamintesc cât de fragilă este viața și cât de importante sunt valorile pe care le lăsăm în urmă.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News