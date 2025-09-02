Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay a murit la vârsta de 32 de ani. Creatoarea de conținut, soțul ei și cei doi copii ai lor au fost găsiți înfășurați în plastic în interiorul unei camionete în cartierul San Andrés din Guadalajara, Mexic.

Esmeralda Ferrer Garibay, găsită moartă într-o camionetă

Pe 22 august, patru cadavre au fost abandonate și învelite în plastic în interiorul unei camionete în cartierul San Andrés din Guadalajara, Mexic, a declarat procurorul Alfonso Gutierrez Santillan într-o conferință de presă. Câteva zile mai târziu, aceștia au fost identificați ca fiind Esmeralda Ferrer Garibay, soțul ei în vârstă de 36 de ani și cei doi copii ai lor, în vârstă de 13 și 7 ani, de către ziarul mexican El Financiero.

Conform presei locale, trei bărbați care lucrau la un atelier mecanic – unde vehiculul în care se aflau cadavrele a fost abandonat – au fost arestați, fiind mai apoi eliberați întrucât nu au existat suficiente dovezi care să-i lege de crimă.

Autoritățile locale continuă să investigheze moartea familiei.

Esmeralda, personalitate vibrantă pe TikTok

Contul de TikTok al Esmeraldei, numit Esmeralda FG, datează din aprilie 2020, când a început prin a posta clipuri comice. Pe măsură ce contul a crescut la peste 43.000 de urmăritori, a trecut la conținut despre lifestyle și călătorii.

Pe 7 august, în ultima sa postare înainte de moartea sa, influencerița a a distribuit un videoclip în care își conducea mașina prin ferma sa.

Într-o altă postare din această lună, Garibay a distribuit un videoclip cu câinele ei alb și pufos alergând pe gazon.

În comentariile la ultima sa postare, urmăritorii i-au adus un ultim omagiu creatoarei de conținut, după ce s-a aflat de moartea sa.

„Dumnezeu să aibă milă de ea și de familia ei 💔 Ceva ce nu dorești nimănui…”, a scris cineva într-un comentariu.

Sursă foto: TikTok

