Jurnalistul Christian Brincourt, figura emblematică a presei franceze, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, lăsând în urmă o moștenire jurnalistică impresionantă și o prietenie profundă cu două dintre cele mai mari icoane ale cinematografiei franceze: Jean-Paul Belmondo și Brigitte Bardot.

Christian Brincourt, o viață dedicată jurnalismului

Christian Brincourt a fost mai mult decât un simplu jurnalist, a fost martor al istoriei. Aflat mereu în epicentrul evenimentelor care au modelat lumea, Christian Brincourt a fost un observator neobosit al istoriei, alegând să relateze din zonele de conflict unde realitatea pulsa cu intensitate și pericol, notează presa internațională. A relatat din mijlocul războaielor din Algeria, Vietnam, din conflictul de șase zile și din Golf. A traversat Pacificul sud timp de 47 de zile la bordul celebrului Pen Duick, alături de navigatorul Éric Tabarly, demonstrând o curiozitate insațiabilă și o sete de adevăr rară în lumea presei moderne.

Cariera sa a început în anii ’60 la Radio Luxembourg, continuând apoi la Paris Match și TF1, unde a devenit o voce respectată și o prezență constantă în marile evenimente internaționale.

Christian Brincourt a fost și scriitor și conferențiar, un om care a știut să transforme experiențele sale în lecții pentru generațiile viitoare. Provenind dintr-o familie de jurnaliști, cu unchiul său André fost redactor-șef la Figaro Littéraire și fiul său Marc editor foto la Paris Match, Brincourt a dus mai departe o tradiție intelectuală și jurnalistică de excepție.

Citeşte şi: Tyler Harris, toboșarul formației The Ultra Violets, a murit la scurt timp după ce a cântat pe scena festivalului Isle of Wight

Citeşte şi: Doliu în lumea muzicii populare. Ghiță Botoș a murit după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Citeşte şi: Graham Greene a murit la 73 de ani. Actorul din „Dances with Wolves” a încetat din viață „după o boală lungă”

A fost nu doar un cronicar al vremurilor, ci și un confident al marilor personalități, printre care Jean-Paul Belmondo, cu care a împărtășit momente de viață și recuperare medicală, după cum povestea într-un interviu din Paris Match: „Am pus deoparte vedeta pentru a trăi alături de un om”.

Brigitte Bardot, devastată după moartea lui Christian Brincourt

Vestea morții lui Christian Brincourt a zguduit profund pe Brigitte Bardot, care i-a fost prietenă apropiată timp de șapte decenii. Pe rețeaua X (fostul Twitter), actrița a scris cu durere: „Este îngrozitor! Inima mea e în mii de bucăți. Prietenul meu, geamănul meu, ‘Brinque al meu’, Christian Brincourt e mort”.

Într-o scrisoare emoționantă publicată de revista Gala, Bardot a continuat: „Confidentul meu, prietenul meu de-o viață, 70 de ani de împărtășiri, din cele mai bune și cele mai grele momente ale două existențe diferite și totuși asemănătoare! E prea mult! L-am iubit atât de mult pe ‘Brinque’ al meu! Odată cu el pierd o parte din mine, sunt devastată de durere.”

C'est affreux ! J'ai le cœur en mille morceaux. Mon ami, mon jumeau, „Ma Brinque”, Christian Brincourt est mort. pic.twitter.com/BJ78vTpY2Y — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) September 1, 2025

Ea a dezvăluit că Brincourt a luptat ani de zile cu un cancer nemilos, pe care l-a înfruntat cu demnitate și curaj. „Ai fost întotdeauna remarcabil prin forță și curaj, ‘Brinque’ al meu, un exemplu frumos pentru vremurile actuale care disprețuiesc astfel de calități”, a scris Bardot, subliniind cât de mult îl admira și cât de mult îl considera un model de verticalitate și onoare.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News