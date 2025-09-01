Tyler Harris, talentatul toboșar al formației britanice de rock indie The Ultra Violets, a murit la doar câteva săptămâni după ce a urcat pe scena festivalului Isle of Wight. Vestea tragică a fost împărtășită de colegii săi de trupă, care și-au exprimat durerea profundă pe rețelele sociale.

Colegii de breaslă, îndurerați după moartea muzicianului

Potrivit The Mirror, membrii trupei – Perran Nicholls și Marc Willoughby (voce), Adam Knucky (bas) și Tyler – au decis să ia o pauză din activitatea muzicală pentru a face față acestei dureri copleșitoare.

„Este ceva ce nu ne-am imaginat vreodată că vom fi nevoiți să scriem,” au transmis ei. „Dar dragul nostru Tyler – fiu, frate, unchi, partener, prieten și sufletul nostru – a plecat dintre noi. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente grele. Ne vom retrage o perioadă pentru a procesa această pierdere. Tyler, te iubim din toată inima – bate tobele tare acolo sus, da?”

Pe lângă mesajul emoționant, trupa a publicat mai multe fotografii cu Tyler: zâmbind în culise, plin de viață, și în studio, la tobe, cu același zâmbet larg care l-a caracterizat.

Mesajele de susținere nu au întârziat să apară. Trupe precum The Slates, Bailey Tomkinson și The Mercians au transmis condoleanțe și iubire. Un fan îndurerat a scris: „Îmi pare atât de rău pentru pierderea voastră. Vă trimit multă iubire.” Altul a comentat: „Doamne, sunt devastat. Ce veste șocantă. Vă îmbrățișez pe toți.”

Ulterior, The Ultra Violets au mulțumit publicului și colegilor muzicieni pentru sprijinul oferit: „Vă mulțumim tuturor pentru iubirea și susținerea voastră – au fost cele mai grele zile din viața noastră. Tyler nu ar fi crezut câtă iubire primește acum… o iubire pe care ne-am fi dorit să o vadă. A fost cu adevărat cea mai bună și amuzantă ființă.”

The Ultra Violets, un fenomen pe scena indie din Marea Britanie

The Ultra Violets s-au impus în scena indie din Marea Britanie, fiind originari din Cornwall. Primul lor single, Romance (aprilie 2021), a fost mixat de Dave Sanderson, cunoscut pentru colaborările cu Reverend & The Makers. Piesa, care explorează dragostea dintre două persoane, a fost difuzată pe Amazing Radio și Radio X, ajungând la milioane de ascultători.

Au urmat lansări precum Watergate Bay, Sex (She Don’t Smell Like) Roses și cel mai recent single, Honeypie, lansat în iunie. Trupa a cântat alături de The Pigeon Detectives și Space, dar și în concerte proprii.

Pe lângă Isle of Wight, au urcat pe scenele festivalurilor Leopallooza și Boardmasters. Luna trecută, au susținut un concert-surpriză la același festival, spre încântarea fanilor lor devotați.

