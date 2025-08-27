Fostul jucător de rugby Shane Christie a murit la vârsta de 39 de ani

Shane Christie, un fost jucător de rugby din Noua Zeelandă, a încetat din viață la vârsta de 39 de ani. Acesta a militat pentru studierea mai aprofundată a legăturilor dintre comoțiile cerebrale și leziunile cerebrale pe termen lung.
Shane Christie a fost găsit fără suflare în casa sa din Nelson, miercuri dimineață, poliția fiiind chemată la domiciliul acestuia, potrivit The Independent.
Prietenii acestuia cred că sportivul, care a jucat Highlanders în Super Rugby şi pentru New Zealand Maori, s-ar fi sinucis.
Fostul jucător de rugby bănuia că suferă de encefalopatie traumatică cronică (CTE), o afecţiune degenerativă a creierului care, în Statele Unite, a fost asociată cu o serie de sinucideri în rândul jucătorilor din Liga Naţională de Fotbal American (NFL).
În anul 2016, NFL a recunoscut existența unei legături între CTE și fotbalul american. Această afecțiune poate fi detectată doar post mortem, iar sportivul a dat de înțeles la un moment dat că intenționează să își doneze creierul cercetătorilor pentru studiu, în speranţa de a face rugby-ul un sport mai sigur.
„Fără donaţii de creier, nu vom putea identifica cât timp durează până la apariţia acestei boli. Este important să sprijinim cercetarea din Noua Zeelandă”, a declarat Shane Christie într-un interviu acordat recent.
În timpul carierei sale de jucător de rugby, Shane Christie a suferit mai multe comoții cerebrale. După retragere, el a dezvăluit că s-a confruntat cu dureri de cap și pierderi de memorie.
„Se simte ca o vânătaie în cap şi când mergi te doare. Aşa că, atunci când te gândeşti că te doare, când încerci să faci exerciţii fizice, presiunea este dureroasă, nu eşti la fel de rapid şi nu poţi gândi la fel de repede”, declara el.