Oksana Ionașcu, declarații șocante după problemele din căsnicia cu Cezar Ionașcu: „Bărbatul îi este dator femeii cu trei lucruri”

Oksana Ionașcu, soția lui Cezar Ionașcu, a vorbit în cadrul unui podcast despre conceptul femeii independente, dar a atins și un subiect delicat: căsnicia ei și problemele prin care a trecut. Ea a vorbit despre necesitatea femeii de colaborare, adesea înlocuită, spune ea, cu independența.

Oksana Ionașcu a vorbit despre problemele din căsnicia cu Cezar Ionașcu

Oksana Ionașcu a făcut declarații controversate într-un podcast la care a apărut recent. Ea a vorbit despre iluzia independenței feminine și cum în spatele femeilor puternice se află, de fapt, o fragilitate și o nevoie de colaborare cu un bărbat.

Citește și: Motivul pentru care Oksana Ionașcu a născut acasă de şase ori, fără medici și spital: „Ne-am pregătit temeinic. Este interzisă curățarea”

Nu este prima dată când Oksana Ionașcu face declarații controversate despre rolul femeii, al bărbatului și relația dintre cei doi. Soția lui Cezar Ionașcu a vorbit despre dinamica relațiilor dintre bărbați și femei, dar și despre tensiunile care apar în cuplu.

Ea a atins și subiectul problemelor propriei căsnicii și a discutat despre mitul independenței și despre cum femeile vor colaborare.

„Noi nu vrem independență, ci colaborare. Interdependență, este la fel de patologică precum dependența”, a spus ea.

Citește și: Oksana, adevărul despre problemele din relația cu Cezar Ionașcu. „Nu ce a fost este un reper!” Ce spune despre greșelile ei din căsnicie

De altfel, ea a categorisit femeile independente drept „aparent puternice, dar slăbite, rupte, fracturate pe interior”. Oksana este de părere că independența la femei este un lucru forțat și că multe dintre ele ajung să fie independente doar din pură necesitate.

„Sunt atât de dependente de independența lor, încât nu au instrumentele necesare să vindece rănile și să meargă mai departe”, a adăgat Oksana.

Vorbind despre problemele din cuplul său și despre criza prin care a trecut căsnicia ei cu Cezar, Oksana a spus:

„Singurul sfat care mi-a fost oferit a fost să am răbdare. Dar când unei femei, pusă într-o situație pe care nu a cerut-o, i se spune să aibă răbdare, e ca și cum i-ai spune unui om aflat în stadiul trei de cancer: ai răbdare”, a spus femeia.

Citește și: Ce decizie a luat Oksana Ionașcu, după ce a dezvăluit că există probleme în căsnicia ei cu Cezar Ionașcu: „Recunosc și accept”

De altfel, ea nu s-a abținut nici de data aceasta de la declarații controversate:

„Bărbatul îi este dator femeii cu trei lucuri: timp, bani și spermă”, a spus soția lui Cezar Ionașcu.

Oksana și Cezar Ionașcu, probleme în căsnicie

Oksana și Cezar Ionașcu au avut probleme în căsnicie. Cei doi sunt căsătoriți de 8 ani și au împreună 6 copii.

Cezar Ionașcu a devenit cunoscut după ce a avut o relație cu Ozana Barabancea, care a durat doar 9 luni. Ulterior, el s-a făcut remarcat pe TikTok, unde a pledat împotriva măștii în timpul pandemiei și a început să aibă declarații controversate cu privire la relații.

Citește și: Cezar Ionașcu, adevărul spre căsnicia cu Oksana Ionașcu: „E o relație dinamică, pare armonioasă”

În urmă cu câteva luni, se pare că Cezar ar fi călcat strâmb în mariajul său, deși era cel care ținea lecții de onoare, bărbăție și cum să menții o căsnicie solidă și o soție fericită.

Oksana ar fi trecut peste moment, însă rănile existente se închid greu, iar acum cei doi încearcă să repare greșeala făcută de bărbat.

Urmărește-ne pe Google News