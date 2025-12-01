Eva Zaharescu, imagini rare, de colecție cu părinții ei. Cum s-a fotografiat cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. „Chiar dacă viața a pus oceane între noi…”

Eva Zaharescu a publicat în mediul online o galerie de fotografii emoționante alături de tatăl ei, Andrei Zaharescu, însoțită de un mesaj în care vorbește despre importanța familiei și despre faptul că se simte norocoasă să aibă „două familii”.

Eva Zaharescu, imagini de colecție cu familia ei

Eva Zaharescu, fiica jurnalistei Andreea Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a surprins urmăritorii cu o serie de imagini în care apare alături de tatăl ei. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj emoționant, care a generat numeroase reacții pe rețelele sociale.

Mesajul Evei pentru familia sa

În textul publicat de Eva, tema centrală este sensul familiei în fața schimbărilor și a distanței. Tânăra a scris că distanța i-a făcut mai clară valoarea legăturilor familiale și a subliniat că, în urma experiențelor prin care a trecut, a câștigat „două familii”: una alături de mama sa și soțul acesteia, Constantin Stan, și cealaltă alături de tatăl ei și partenera lui. Postarea a fost primită ca un gest sincer de recunoștință și apropiere.

“Astăzi sărbătoresc una dintre cele mai importante zile ale anului pentru mine, și anume cea a familiei mele. Tată, chiar dacă viața a pus oceane între noi, nu ai fost niciodată departe de inima mea. Timpul și distanța au schimbat multe lucruri… dar nu au schimbat niciodată adevărul că tu ești tatăl meu, că ești mereu în inima mea și că asta va însemna mereu ceva important pentru mine. Prin toate acestea, am învățat ce este cu adevărat familia.

Nu doar oameni sub același acoperiș, ci iubire care supraviețuiește timpului, alegerilor, tăcerii și kilometrilor. Și abia acum înțeleg cu adevărat cât de norocoasă sunt, pentru că în loc să pierd, am câștigat două familii. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dat. În prezență și în amintire, în efort și în lecții pe care le-am înțeles abia ani mai târziu. Port bucăți din tine în persoana în care devin. Chiar și lucrurile care au fost odată dificile m-au învățat cum să devin mai puternică și mai înțeleaptă” – a transmis Eva în mediul online.

În încheiere, Eva Zaharescu i-a transmis, de asemenea, mamei sale, Andreea Berecleanu, cuvinte la fel de calde, apreciind-o pentru forța interioară, iubirea necondiționată și curajul de care a dat dovadă:

“Mamă, puterea ta este ceva ce cuvintele nu vor putea niciodată conține. Ai iubit în moduri care au purtat mai mult decât simpla iubire. Ai purtat curaj, răbdare și lumină atunci când era cea mai mare nevoie. Tu ai fost iubirea care a dăinuit. Puterea liniștită a fiecărei mele zile. Când lumea se simțea nesigură, tu ai fost siguranța mea. Când viața a devenit grea, tu ai fost încă lângă mine. Dacă știu cum se simte căldura, este datorită brațelor tale. Dacă știu ce înseamnă acasă, este datorită ție.”

Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu s-au despărțit în 2013

Părinții Evei, Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu, și-au încheiat căsnicia după 15 ani, iar de atunci au menținut o relație de respect în creșterea copiilor lor. Eva și fratele ei, Petru, au rămas în legături bune cu ambii părinți, iar postarea recentă confirmă că legătura cu tatăl ei rămâne puternică, chiar și după mutarea acestuia în Africa de Sud pentru misiunea diplomatică.

