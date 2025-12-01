Astăzi, 1 decembrie 2025, a avut loc Parada Militară de 1 Decembrie, la care au participat atât șeful statului, Nicușor Dan, cât și alte personalități importante din conducerea țării și nu numai. Printre spectatori s-a numărat și o doamnă misterioasă care a purtat o pălărie galbenă, iar românii care au urmărit parada s-au întrebat cine este.

Cine este doamna cu pălărie galbenă de la Parada Militară. A dat mâna cu Traian Băsescu

O prezență neobișnuită a fost zărită astăzi, la Parada Militară de 1 Decembrie. În prima linie, alături de președinte, foști conducători de țară, premier și alte personalități importante din stat, și-a făcut apariția o doamnă îmbrăcată colorat și cu o pălărie galbenă pe cap.

Românii care au privit parada de acasă s-au întrebat cine este, mai ales după schimbul de replici cu Traian Băsescu, care i-a zâmbit cordial.

Misterioasa doamnă în galben este Iulia Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională a României. Printre ținute sobre și majoritar negre, judecătoarea a venit cu o pată de culoare, ușor de observat din mulțime. Ea a purtat o haină tip capă de culoare bej, iar pe dedesubt purta o altă haină de culoare galbenă, cu mânecile vizibile. Pe cap, Iulia Scântei a purtat o pălărie galbenă impunătoare, cu bordură în culorile drapelului național.

Iulia Scântei este o persoană cunoscută și respectată. Ea a stat în prima linie, la puțină distanță de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Mai mult, ea a fost surprinsă dând mâna cu fostul președinte Traian Băsescu. Cei doi a schimbat câteva vorbe, iar fostul șef al statului a fost surprins în timp ce râdea, în timpul conversației.

Judecătoarea a dat mâna și cu actualul președinte.

Cine este Iulia Scântei

Iulia Scântei este judecătoare la Curtea Constituțională a României din 2022. Ea are o carieră impresionată în justiție. A făcut parte din completul de judecători care a votat pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Deși este o prezență discretă, ea a avut la un moment dat o apariție în care le-a explicat românilor că alegerile au fost anulate din cauza unui candidat, nu din cauza votului românilor.

În luna august a anului 2025, vicepreședintele AUR Adrian Axinia a solicitat demiterea judecătorilor CCR care au luat decizia de a anula alegerilor prezidențiale din 2024, după explicațiile date de judecătoare privind decizia CCR.

