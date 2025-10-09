George Simion și un alt deputat AUR, nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am zis că e autist”

George Simion și un alt deputat AUR au lansat noi mesaje jignitoare la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care spun că ar suferi de autism. Nu este pentru prima dată când liderul AUR face o astfel de remarcă când se referă la fostul său contracandidat.

George Simion, un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan

George Simion a folosit din nou cuvântul „autist” în sens peiorativ pentru a-l jigni pe Nicușor Dan.

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris sâmbătă seară Simion pe Facebook, fără să îl nominalizeze direct pe președintele Nicușor Dan.

În timpul campaniei prezidențiale, George Simion, care se afla la Bruxelles, a intrat într-o dispută cu o reporteră de la Pro TV, care l-a întrebat despre agenda lui în ziua respectivă. Liderul AUR a refuzat să răspundă, iar după ce jurnalista a insistat, Simion a răspuns: „Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”.

Ulterior, și-a cerut scuze în cadrul unei întâlniri cu românii stabiliți în Belgia, moment în care a lansat alte atacuri dure la adresa lui Nicușor Dan și a vorbit despre „acești dereglați mintal” care „vor să dea droguri copiilor noștri“, așa cum circulă pe aici prin Belgia și prin Olanda”.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut George Simion.

Un deputat AUR cere să fie verificată starea de sănătate a președintelui

La scurt timp după afirmațiile lui George Simion, un alt deputat AUR, Cristian Vântu, a depus la Senat o ”adresă” prin care cere acestei instituții ”să ceară informații relevante” cu privire la starea de sănătate a președintelui României, Nicușor Dan.

Acesta a precizat că a luat această decizie ”având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime”.

Fără a oferi detalii despre ce fel de ”comportament cel puțin neobișnuit” este vorba – și nici ce înseamnă exact ”o parte semnificativă a populației” – senatorul AUR spune că, dacă se va dovedi că Nicușor Dan este în ”imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României”, atunci CCR va trebui să constate ”vacanța funcției.”

”În acest sens, am depus chiar astăzi o adresă către Președintele Senatului, prin care îi solicit:

1. să ceară informații relevante de la Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală cu privire la starea de sănătate a domnului Dan Nicușor, în calitate de titular al funcției de Președinte al României, strict în limitele permise de lege și cu respectarea deplină a confidențialității datelor medicale;

2. în măsura în care din aceste informații ar rezulta imposibilitatea temporară, din motive medicale, de exercitare a atribuțiilor, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, potrivit art. 146 lit. h) din Constituție și art. 44–45 din Legea nr. 47/1992.

3. în ipoteza în care din documentația transmisă ar rezulta imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României, să solicite CCR constatare vacanței funcției, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 97 din Constituție.

Acest demers nu este unul partizan, ci unul de răspundere instituțională, întreprins în interesul continuității funcțiilor statului, al transparenței și al încrederii publice”, a afirmat deputatul AUR Cristian Vântu, pe pagina sa de Facebook.

