Nicușor Dan eliberează din funcție 6 consilieri. Președintele face noi numiri la nivelul Administrației Prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a decis să demită din funcție șase din cei 11 consilieri prezidențiali, urmând să facă o nouă serie de numiri luni, 6 octombrie.

Președintele Nicușor Dan ar fi hotărât să concedieze șase dintre consilierii săi, pe care ar urma să îi înlocuiască în cursul zilei de luni.

Potrivit G4Media, cei care își vor păstra funcțiile sunt Mihai Șomordolea (consilier de stat – Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT), Radu Burnete (consilier prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale), Simona Maftei (consilier prezidențial – Cabinetul Președintelui), Delia Dinu (Departamentul Protocol) și Florin Vlădică (consilier de stat – Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).

Astfel, printre cei aflați pe lista „neagră” a lui Nicușor Dan s-ar afla Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu, Lenuța Cobuz.

În timp ce președintele ar urma să semneze decretele pentru demiterea consilierilor și să facă noile numiri pe 6 octombrie, noii consilieri își vor prelua mandatele începând cu 1 noiembrie.

Cine ar urma să fie numit consilier prezidențial

Printre persoanele care ar urma să preia funcțiile de consilieri prezidențiali s-ar afla Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov.

De asemenea, este vehiculat și numele lui Ludovic Orban pentru un post de consilier prezidențial, la fel ca diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Europarlamentarul Eugen Tomac este aşteptat să devină consilier pentru românii din diaspora. Însă Tomac va avea rol onorific pentru a nu-şi pierde mandatul din Parlamentul European.

Totodată, din cadrul Primăriei Capitalei, Nicușor Dan şi-l doreşte pe Alexandru Ciurea, care i-a fost consilier juridic în mai multe litigii, conform Hotnews care citează surse politice.

De asemenea, Nicuşor Dan o va numi consilier de stat pe Ana Maria Geană, care i-a fost consilier în timpul mandatelor de primar pe relaţia cu agenţii economici din Bucureşti.

Sursă foto: Facebook

