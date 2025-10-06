Nicușor Dan eliberează din funcție 6 consilieri. Președintele face noi numiri la nivelul Administrației Prezidențiale

Președintele Nicușor Dan ar fi hotărât să concedieze șase dintre consilierii săi, pe care ar urma să îi înlocuiască în cursul zilei de luni.
Potrivit G4Media, cei care își vor păstra funcțiile sunt Mihai Șomordolea (consilier de stat – Departamentul Securității Naționale și secretarul CSAT), Radu Burnete (consilier prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale), Simona Maftei (consilier prezidențial – Cabinetul Președintelui), Delia Dinu (Departamentul Protocol) și Florin Vlădică (consilier de stat – Departamentul Securității Naționale, directorul Oficiului Informații Integrate).
Astfel, printre cei aflați pe lista „neagră” a lui Nicușor Dan s-ar afla Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu, Lenuța Cobuz.
Printre persoanele care ar urma să preia funcțiile de consilieri prezidențiali s-ar afla Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov.
De asemenea, este vehiculat și numele lui Ludovic Orban pentru un post de consilier prezidențial, la fel ca diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.