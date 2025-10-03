Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul după 100 de zile de guvernare: „Avem niște probleme”

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat realizările după 100 de zile de mandat. Guvernul Bolojan a fost învestit pe 23 iunie de președintele Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat realizările după trei luni de mandat

Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat vineri, 3 octombrie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, realizările din primele trei luni de mandat, început pe 23 iunie.

Bolojan și-a exprimat recunoștința față de cetățeni, colegii din guvern și partenerii care au sprijinit activitatea executivului într-o perioadă de criză bugetară care a impus o serie de măsuri de austeritate.

Premierul a subliniat contextul dificil în care se afla țara noastră când guvernul lui a fost învestit și spune că datorită măsurilor luate executiv s-a evitat intrarea în incapacitate de plată.

„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene. Eram în situația de suspendare a fondurilor europene și nu doar că am evitat suspendarea asigurând continuarea investițiilor, dar, mai mult, am renegociat programul PNRR care era amânat, am renegociat jaloanele în așa fel încât să nu ne pierdem finanțările și să putem face anul acesta încă o cerere de plată”, a transmis Bolojan, potrivit Libertatea.

Cele mai importante declarații

Iată mai jos cele mai importante declarații ale lui Bolojan, citate de Libertatea:

Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare și până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României

Am evitat intrarea în incapacitate de plată, pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din Uniunea Europeană. Noi aveam puțin peste 30% față de media de peste 40%

Propunerile din pachetul 2 sper să fie validate de CCR în perioada următoare

A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice și măsurile care au fost adoptate legate de plafonarea salariilor, de reducerea unor sporuri, de reducerea cheltuielilor, au fost un prim pas, absolut necesar, care trebuie continuat în perioada următoare

Am făcut ordine în investiții în așa fel încât să le și putem continua, dar să ne și încadrăm în anumite anvelope financiare

„Avem niște probleme și trebuie să descurajăm această practică”

Vom evita să avem investiții supradimensionate sau alocate în localități unde nu mai există activități sportive, cum este cazul stadioanelor, de exemplu

În ceea ce privește programul de apărare SAFE, am negociat în această perioadă o sumă importantă pentru România în așa fel încât să ne asigurăm cheltuielile pentru apărarea țării, dar să asigurăm și finanțarea unor importante investiții în infrastructură

Suntem după 100 de zile și se cuvine să le mulțumesc celor care ne-au susținut în această perioadă, în primul rând cetățenilor, de asemenea colegilor miniștri, secretarilor de stat și tuturor partenerilor pentru colaborarea pe care am avut-o

O problemă importantă pe care o avem este descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale. Într-un an, costul concediilor medicale este de aproximativ 6 miliarde de lei, deci peste un miliard de euro. Acum 10 ani era la jumătate din valoare. Înseamnă că avem niște probleme și trebuie să descurajăm această practică. Nu mă refer aici la cei care au un temei justificat, o boală serioasă, ci mă refer la punțile care sunt între Crăciun și Anul Nou sau la elemente pe care le vede orice om care se uită într-o anumită statistică și pe care le achită angajatorul sau statul

„Este nevoie să mobilizăm resurse pe piețele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate dacă vom lista la bursă pachete minoritare ale unor companii publice care și astăzi sunt listate, fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm la bursă companii care astăzi nu sunt listate. CEC-ul, de exemplu, Aeroportul Otopeni, de exemplu”, a mai spus premierul, potrivit sursei citate.

Foto: Facebook

