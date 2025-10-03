Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit miercuri, în ședință, care sunt proiectele care nu vor mai primi finanțare de la bugetul de stat. Printre acestea se numără săli de sport, așezăminte culturale, precum și fose septice și canalizare.

Guvernul stopează finanțarea mai multor proiecte

Miercuri, 1 octombrie, Guvernul a decis oprirea finanțării mai multor proiecte. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu a anunțat că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare, iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor.

De asemenea a fost adoptată o Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, care cuprinde măsuri care au ca obiectiv menţinerea echilibrului bugetar şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, prin reevaluarea priorităţilor investiţionale la nivel central şi local.

Proiectele cu impact redus se opresc, stadioanele finanțate după 2027

Potrivit Ioanei Dogioiu, Guvern a decis oprirea unor proiecte cu impact redus, precum săli de cinema, drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean, imobile cu rism seismic, unde rămâne doar programul dedicat din cadrul Ministerului Dezvoltării, reabilitare de blocuri de locuinţe situate în zone defavorizate.

„Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare, care au grad de execuţie ridicat şi un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare naţională. Concret, în ceea ce priveşte Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, aprobat prin OUG 25/ 2001, ne referim la CNI, prin modificările aduse se preconizează o creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile, cu rezultate clare şi măsurabile, realizându-se totodată o îmbunătăţire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de sub-programe, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, citat de ziare.com.

În ceea ce privește programul Anghel Saligny, Ioana Dogioiu a menționat că s-a stabilit un termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare.

„În ceea ce priveşte Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny a fost stabilit prin această ordonanţă un termen limită pentru încheierea contractelor de finanţare între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026. Deci 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, în care pot fi încheiate contracte de finanţare”, a spus Ioana Dogioiu.

„În cazul stadioanelor se vor putea realiza aceste investiţii numai cu participarea beneficiarilor la finanţarea acestea prin convenţii de cofinanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii prevăzute la aliniatul 1, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanţate, construite, din nou, stadioane, din bugetul public”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

