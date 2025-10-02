Pentru elevii din România, lunile septembrie și octombrie marchează o perioadă intensă de acomodare, ritm școlar și activități educaționale. Dar, în mijlocul acestui vârtej de lecții și teme, se apropie un moment așteptat cu nerăbdare — o pauză binevenită, ascunsă între paginile calendarului școlar.

Ministerul Educației a păstrat structura modulară a anului, iar în curând, după finalizarea primului interval de cursuri, elevii vor avea parte de o săptămână de respiro. Nu este o surpriză pentru cei care cunosc noua organizare a anului școlar, dar data exactă și durata acestei prime vacanțe pot fi ușor trecute cu vederea. Tot ce trebuie să știm e că pauza se apropie… și vine mai repede decât ne-am fi imaginat.

Finalul primului modul și începutul vacanței

Anul școlar 2025–2026 vine cu o structură familiară pentru elevi, părinți și profesori, păstrând sistemul modular introdus în 2022. Ministerul Educației a stabilit cinci module de învățare și tot atâtea perioade de vacanță, menite să ofere un ritm echilibrat între studiu și repaus. Prima pauză din acest an școlar este vacanța de toamnă, care începe pe 25 octombrie și se încheie pe 2 noiembrie.

Cursurile din primul modul se desfășoară între 8 septembrie și 24 octombrie. Imediat după această perioadă, elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă, o săptămână de repaus care a fost generalizată începând cu anul școlar 2022–2023. Această pauză este menită să ofere un moment de respiro înainte de intrarea în al doilea modul, care va începe pe 3 noiembrie și se va încheia pe 19 decembrie.

Vacanțele din anul școlar 2025–2026

Pe lângă vacanța de toamnă, elevii vor beneficia de alte patru perioade de repaus. Vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie și se va încheia pe 7 ianuarie, fiind cea mai lungă din an, cu 18 zile libere, datorită includerii sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul. Vacanța mobilă, cunoscută și ca vacanța de schi, va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar în perioada 9 februarie – 1 martie. Vacanța de primăvară va avea loc între 4 și 14 aprilie, iar vacanța de vară va începe pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie 2026.

În paralel cu desfășurarea cursurilor, unitățile de învățământ vor organiza programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Acestea se vor desfășura în perioade de câte cinci zile lucrătoare, stabilite la nivel local, în funcție de specificul fiecărei școli.

