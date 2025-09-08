Ce trebuie să știe elevii despre burse în anul școlar 2025-2026. Când și cum pot fi depuse dosarele pentru obținerea banilor

Ce trebuie să știe elevii despre burse în anul școlar 2025-2026. Din cele patru tipuri de burse existente până acum, rămân doar bursele de merit și cele sociale, iar dosarele pentru obținerea sprijinului financiar trebuie depuse între 5 septembrie și 2 octombrie. Iată cum pot fi depuse dosarele pentru obținerea banilor!

În anul școlar 2025-2026, elevii vor putea beneficia doar de burse de merit și burse sociale. Ministerul Educației a eliminat celelalte forme de sprijin, iar depunerea dosarelor pentru bursele sociale are un termen limită, și anume până pe data de 2 octombrie.

Începând cu anul școlar 2025-2026, regulile privind bursele pentru elevi se schimbă. Dacă până acum erau disponibile patru categorii de sprijin financiar, Ministerul Educației a anunțat că vor rămâne doar două, și anume bursa de merit și cea socială.

„Creșterea spectaculoasă din ultimii ani nu poate să fie susținută. Cred că a fost o intenție bună, dar este nesustenabilă! Avem unul din cele mai generoase sisteme europene de burse, fără să fim una din forțele economice ale lumii sau să avem un impact clar demonstrat pe tot sistemul actual de burse”, a transmis Daniel David, ministrul Educației, conform cancan.ro.

Bursa de merit are valoarea de 450 de lei pe lună, iar bursa socială este de 300 de lei pe lună. Celelalte tipuri – bursele tehnologice și cele pentru mamele minore – nu mai sunt incluse în schema actuală.

Pentru a primi aceste sume, elevii trebuie să îndeplinească mai multe criterii, și anume următoarele:

-să obțină media generală 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare, în cazul bursei de merit;

-să fie prezenți la ore. Mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună duc la pierderea sprijinului financiar pentru acea perioadă, indiferent dacă este vorba despre bursa socială sau cea de merit.

Când și cum pot fi depuse dosarele pentru obținerea banilor

Noutatea acestui an școlar este legată de procedura pentru bursele sociale. Părinții pot depune dosarele începând cu data de 5 septembrie, iar termenul limită este 2 octombrie. Așadar, există o fereastră de 25 de zile de la deschiderea anului școlar pentru a completa documentația necesară pentru obținerea banilor.

Dacă cererile nu sunt înregistrate în acest interval, elevii nu vor mai putea primi bursa socială. Totuși, lista beneficiarilor poate fi actualizată pe parcursul anului, în cazul în care situația financiară, socială sau medicală a familiei se schimbă și există dovezi care să justifice includerea.

Banii se virează lunar, de către școli, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Fondurile sunt acoperite de Ministerul Educației.

