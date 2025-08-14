Ilie Bolojan, mesaj pentru profesori: „Nu s-a văzut o îmbunătățire după creșterea salariilor”. De ce au fost tăiate bursele elevilor

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre sistemul de educație și a transmis un mesaj profesorilor, spunând că statul nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. Politicianul a vorbit despre salariile dascălilor în contextul protestelor anunțate față de măsurile fiscal-bugetare asumate de Executiv. Bolojan a spus că deși a scăzut numărul de copii în clasă și au crescut salariile, nu s-a văzut nicio îmbunătățire globală a sistemului de învățământ.

Ilie Bolojan, mesaj pentru profesori; „Statul român nu poate continua abordările pe care le-a avut”

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat deranjat de faptul că statul a făcut câteva ajustări în sistemul de educație, însă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

Citește și: Ilie Bolojan, despre criza din coaliția de guvernare: „A fost o situație în care ședințele nu s-au derulat în condițiile normale”

Politicianul a explicat că statul român nu poate să continue să abordeze lucrurile în acest fel, iar asta e valabil pentru mai multe domenii. El a dat ca exemplu Educația, unde printr-un pachet de măsuri s-au scăzut normele profesorilor, crescând în același timp salariile, însă performanța nu s-a văzut, la nivel global.

„Mesajul meu pentru profesori este următorul: Statul român, aşa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. Şi, de exemplu, în Educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri, am scăzut normele didactice ale profesorilor, prin diferite derogări, prin scăderea normelor, am scăzut numărul de copii în clasă şi, cu toate aceste lucruri, am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit, n-am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ şi vedem, în afară de greşelile decidenţilor politici, că în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă, pe care un elev o primeşte şi e foarte bună, de altfel, şi nota la examenele care se dau, Bacalaureat sau Capacitate, este o diferenţă foarte mare. Şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori”, a declarat Ilie Bolojan.

Măsurile luate în sistemul de educație

Premierul a explicat că s-au distribuit o parte din cele aproximativ 30.000 de ore suplimentare care erau plătite cu ora, crescând norma didactică cu două ore, deci profesorii au început să muncească mai mult, cu aceeași bani.

Citește și: Ce spune Ilie Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice. Dacă nu ne trezim, lucrurile se vor complica”

Totodată, el a spus că s-au propus niște formule care să comaseze școlile, astfel încât să existe structuri care să concentreze mai mulți elevi.

„De fapt, cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am distribuit o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect şi cinstit, că se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani. În acelaşi timp, de exemplu, am propus nişte formule care să mai comaseze şcolile în aşa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulţi elevi, dar ţinând cont şi de realităţile care sunt în zona rurală”, a subliniat Bolojan, invitat la Digi24.

De ce au fost tăiate bursele elevilor

Prim-ministrul a precizat și motivele pentru care Guvernul a fost nevoit să modifice sistemul de burse, spunând că s-a ajuns la un miliard de euro, lucru care nu este realist de suportat pentru stat, motiv pentru care a fost nevoie de măsuri de corecție.

Citește și: Ce spun foștii colegi de liceu ai lui Ilie Bolojan despre el. Premierul era romantic, cânta la acordeon și avea păr „mult și creț”: „Era venit de la țară, voia să facă impresie”

„Am fost nevoiţi, cu toată impopularitatea, să întrerupem pachetul de burse care au fost acordate în masă elevilor. În 2021 am avut 188 de milioane de lei tot anul – burse, iar în 3 ani de zile după aceea, am ajuns la 4,7 miliarde de lei. Deci, de la 40 de milioane de euro, am ajuns la aproape un miliard de euro, ceea ce nu este suportabil şi efectiv a trebuit să luăm aceste măsuri de corecţie. Dar altceva, afectări, să spunem, de salarizări în mod direct, aşa cum au fost afectaţi angajaţii din administraţia publică locală sau din cea centrală, prin sporurile care au fost afectate, prin reducere de personal, nu s-a întâmplat în Educaţie”, a adăugat Ilie Bolojan.

Urmărește-ne pe Google News