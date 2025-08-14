Ilie Bolojan, despre criza din coaliția de guvernare: „A fost o situație în care ședințele nu s-au derulat în condițiile normale”

Ilie Bolojan a spus, la Digi24, ce se va întâmpla cu pachetul doi de măsuri fiscale, după criza din coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan, despre criza din coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 13 august, la Digi24, că, în zilele următoare, lucrurile se vor debloca în coaliția de guvernare și se vor putea face pași importanți pentru adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale.

„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în care comunicarea şi şedinţele coaliţiei nu s-au derulat în condiţii normale. Aşa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au decis să facă această coaliţie pentru a scoate România din situaţia în care tot partidele, o bună parte, cel puţin PNL şi PSD care facem parte din această coaliţie, avem o mare responsabilitate pentru tema asta.

Eu întotdeauna am recunoscut că PNL, ca partid care a fost în guvernare în aceşti ani, are o responsabilitate importantă şi ţine de noi să corectăm aceste lucruri. Şi eu cred, deci, că în zilele următoare lucrurile se vor debloca şi vom putea să facem paşi importanţi pentru a adopta acest pachet doi”, a declarat Ilie Bolojan, pentru sursa citată.

Citește și: Ce spune Ilie Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice. Dacă nu ne trezim, lucrurile se vor complica”

Ce spune Ilie Bolojan despre funcția de premier

În cadrul aceluiași interviu, Ilie Bolojan a vorbit despre funcția de premier, spunând că „nu e niciun fel de câștig” în acest moment în care România se află într-o situație foarte dificilă din punct de vedere financiar.

„Eu am acceptat pur şi simplu această mare responsabilitate ştiind că cu măsurile pe care le voi adopta risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. (…) Dar e cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri care sunt necesare şi să facem ceea ce este necesar pentru ţara noastră. Pentru stabilitatea ei bugetară, economică.

În felul acesta să le transferăm oamenilor încrederea că ştim ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă şi să îi facem, nu să ne aplaude, că nu vor face asta, ci să înţeleagă lucrurile pe care le facem în aşa fel încât să putem trece mai uşor şi împreună să creăm condiţii pentru ca România să se relanseze începând de anul viitor”, a mai afirmat Bolojan, pentru sursa citată.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News