Ce spune Ilie Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice. Dacă nu ne trezim, lucrurile se vor complica”

Ce spune Ilie Bolojan despre alegerile anticipate

Ilie Bolojan a afirmat că, în opinia sa, discuțiile privind alegerile anticipate nu au niciun fel de realism în contextul actual. Premierul a subliniat că România are nevoie de o direcție ‘normală’ de dezvoltare, avertizând că, în caz contrar, situația se va complica mai mult decât este în prezent, ceea ce nu este în favoarea nimănui.

„Făcând abstracţie de calitatea mea de premier, unde aş putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România, astăzi, are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că este guvernul cu premier Bolojan sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate şi de consecvenţă în luarea acestor măsuri. Prin urmare, cred că orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism şi asta o ştiu toţi oamenii care înţeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la Digi24.

Ilie Bolojan: „Dacă nu ne trezim, lucrurile se vor complica”

Fărăr vreo reținere, Ilie Bolojan a amintit că, în contextul electoral din anul trecut şi din acest an, au fost luate decizii pe care România le „plătește acum”, astfel a tras un semnal de alarmă. Mai mult, a precizat că aceste lucruri afectează foarte mult țara noastră, cât și cetățenii, din toate punctele de vedere.

„Dacă nu ne trezim şi nu mergem într-o direcţie normală, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica, iar lucrurile care se complică bugetar degenerează în complicaţii economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetăţenii ţării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când ştiu că nu este o situaţie bună, dar este una tranzitorie şi practic ne vine nota de plată la toţi într-un fel sau altul pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuţi”, a adăugat Bolojan.

Taxă nouă pentru coletele Shein și Temu

România este întro continuă schimbare de când Ilie Bolojan ocupă funcția de Premieri, mai ales privind taxele și cheltuielile. Recent, Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat într-o conferință de presă la Palatul Victoria, mai multe măsuri care vor fi incluse în reforma fiscală prevăzută în pachetul 2. Printre ele se numără o taxă nouă pentru coletele din China, de la Shein și Temu, și camere de corp pentru funcționarii din ANAF, la vămi și la Oficiul National al Jocurilor de Noroc.

„Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zone extra comunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete.

De aceea, a fost propusă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, care va fi instituită cu ajutorul companiilor de curierat care preiau aceste colete, „astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitară a României și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a transmis Alexandru Nazare într-o conferință de presă de la Palatul Victoria.

