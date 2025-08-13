Ilie Bolojan le-a cerut șefilor de instituții din subordinea Guvernului să-și reducă cu 20% cheltuielile, informează Digi24. Premierul a solicitat ca angajații să-și păstreze posturile în baza a două criterii, dar și ca grilele de salarizare să fie reanalizate. Decizia vine în contextul în care Digi24 a descoperit că există șefi de instituții din subordinea Guvernului care au salariul dublu față de al premierului. Până la 22 august, toate instituțiile din subordinea Guvernului trebuie să vină cu soluții de reducere a cheltuielilor.

Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din subordine să taie cu 20% numărul angajaților

Miercuri, 13 august, la Palatul Victoria a avut loc o ședință în cadrul căreia premierul Ilie Bolojan le-a cerut instituțiilor din subordinea Guvernului, 36 la număr, să prezinte până la data de 22 august propuneri de reducere a cheltuielilor, astfel încât la finalul lunii Executivul să vină cu un pachet legislativ privind reorganizarea tuturor instituțiilor.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze grilele de salarizare, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate.

„Această practică trebuie corectată”, a mai transmis Executivul.

Primele tăieri promise

Primele tăieri de posturi promise au fost la cancelaria premierului. Acolo, din totalul de 176 de posturi vor rămâne 105.

Digi24.ro a descoperit, în urma unei analize, că există șefi care, lunar, câștigă mai mult decât premierul, chiar dacă instituția pe care o conduc înregistrează pierderi. În unele cazuri, salariul poate fi mai mult decât dublu.

Spre exemplu, șeful Institutului de Cercetare în Informatică ajunge să câștige aproximativ 35.000 de lei net, echivalentul a 7.000 de euro. Prin comparație, salariul premierului, șeful său pe linie ierarhică, este de puțin peste 15.000 de lei, adică aproximativ 3.000 de euro.

Întâlnirea dintre premier și șefii agențiilor și instituțiilor coordonate de Guvern a durat aproximativ o oră.

