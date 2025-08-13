Taxă nouă pentru coletele Shein și Temu. Ministrul de Finanțe: „Va fi instituită cu ajutorul companiilor de curierat”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 13 august, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, mai multe măsuri care vor fi incluse în reforma fiscală prevăzută în pachetul 2. Printre ele se numără o taxă nouă pentru coletele din China, de la Shein și Temu, și camere de corp pentru funcționarii din ANAF, la vămi și la Oficiul National al Jocurilor de Noroc.

Taxă nouă pentru coletele Shein și Temu

O taxă fixă pentru fiecare colet de 150 de euro de la Shein și Temu a fost propusă, a anunțat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, potrivit Libertatea. Propunerea a venit în contextul în care la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la un miliard la 4 miliarde în ultimii patru ani. Totodată, în România, aceste fluxuri au crescut de la 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi.

Potrivit ministrului de Finanțe, acest lucru a afectat antreprenorii români, 40.000 la număr, care când în online.

„Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zone extra comunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete.

De aceea, a fost propusă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, care va fi instituită cu ajutorul companiilor de curierat care preiau aceste colete, „astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitară a României și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a transmis Alexandru Nazare într-o conferință de presă de la Palatul Victoria.

Vor fi introduse și camere de corp pentru funcționarii din ANAF

În plus, vor fi introduse camere de corp pentru funcționarii din ANAF, la vămi și la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc.

„Introducem, de asemenea, bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, pentru activitatea de control a Vămii şi pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparență a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă, sau vamă, se întâmplă”, a spus Nazare.

Mai mult, în instituțiile de control din zona fiscală vor fi introduse teste de integritate.

„Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română și pentru ONJN. Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acționa atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activități frauduloase în oricare din aceste instituții, mai ales în zona de control”, a mai afirmat ministrul, precizând că aceasta „este o chestiune sănătoasă”, care se face și în alte țări.

Aceste măsuri vor fi introduse în pachetul fiscal numărul doi, care în acest moment este blocat, pentru că sunt tensiuni în coaliție. PSD a impus mai multe condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

